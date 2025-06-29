İzmir'de Yangın Felaketinin Boyutu Genişliyor, Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına bir yenisi de İzmir’in Menderes ilçesinde eklendi. Ormanlık alanda başlayan yangın, kuvvetli poyrazın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri alevlere müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

Bölgeden korkutan görüntüler gelmeye de devam ediyor.