İzmir'de Yangın Felaketinin Boyutu Genişliyor, Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına bir yenisi de İzmir’in Menderes ilçesinde eklendi. Ormanlık alanda başlayan yangın, kuvvetli poyrazın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri alevlere müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.
Bölgeden korkutan görüntüler gelmeye de devam ediyor.
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Poyraz yangına müdahaleyi güçleştiriyor.
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Gaziemir ilçesindeki yangında rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı.
Trafik güvenliği için bazı yollar kapatıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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