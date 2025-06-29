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İzmir'de Yangın Felaketinin Boyutu Genişliyor, Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

İzmir'de Yangın Felaketinin Boyutu Genişliyor, Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2025 - 21:04

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına bir yenisi de İzmir’in Menderes ilçesinde eklendi. Ormanlık alanda başlayan yangın, kuvvetli poyrazın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri alevlere müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

Bölgeden korkutan görüntüler gelmeye de devam ediyor.

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Poyraz yangına müdahaleyi güçleştiriyor.

Poyraz yangına müdahaleyi güçleştiriyor.

İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. Saatte 70 ila 117 kilometre hızla esen kuvvetli rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Bölgede 1113 personel, 122 arazöz, 74 su tankeri ve 84 iş makinesiyle alevlere müdahale ediliyor. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için büyük çaba harcıyor.

Gaziemir ilçesindeki yangında rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı.

Trafik güvenliği için bazı yollar kapatıldı.

Trafik güvenliği için bazı yollar kapatıldı.

İzmir Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, orman yangını nedeniyle bazı yol güzergahlarının trafiğe kapatıldığını duyurdu. Buna göre, Buca 544 Sokak’tan Buca yönüne, Gaziemir Akçay Caddesi’nden Buca yönüne, Buca Batı Otoyol çıkışından Çeşme yönüne ve Buca Doğuş Caddesi otoyol çıkışından Çeşme yönüne ulaşım geçici olarak durduruldu. Yetkililer, vatandaşları alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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