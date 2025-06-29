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Güney Koreli Fenomen Mhyochi, Dördüncü Kez Tacize Uğradı

Güney Koreli Fenomen Mhyochi, Dördüncü Kez Tacize Uğradı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2025 - 19:35

Türkiye'de şehir şehir gezerek yayın yapan Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochi, son bir ayda dördüncü kez taciz mağduru oldu. Son olay Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşandı. Türkiye turunu sosyal medya hesabından paylaşan Mhyochi, yaşadığı rahatsız edici durumu takipçileriyle paylaştı. Genç fenomen, daha önce de İstanbul ve Samsun'da benzer olaylarla karşılaştığını açıklamıştı.

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Koreli fenomen zor anlar yaşamaya devam ediyor.

Koreli fenomen zor anlar yaşamaya devam ediyor.

Daha önce Kadıköy'de yaşlı bir adamın sözlü ve fiziki tacizine maruz kalan Mhyochi, daha sonra Samsun'da da iki kez taciz edilmişti. Türkiye'yi gezmeye tüm zorluklara rağmen sürdüren Mhyochi bu kez Giresun'da talihsiz bir olay yaşadı.

Tacizci torbadaki paraları gösterdi.

Tacizci torbadaki paraları gösterdi.

Takipçilerine kenti tanıtmak için yol kenarında yürüyen genç kadının yanına bir araç yaklaştı. Sürücü, Mhyochi'yi ısrarla araca binmeye davet ederken, torbada bulunan paraları da göstererek ikna etmeye çalıştı. Türkçe olarak 'Teşekkür ederim, yürümek istiyorum' diyen genç kadın, adamın ısrarı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bu olay, Mhyochi'nin Türkiye turunda son bir ay içinde yaşadığı dördüncü taciz vakası oldu.

Mhyochi'nin yayında olduğu o anlar bu şekilde yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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