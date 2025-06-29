Güney Koreli Fenomen Mhyochi, Dördüncü Kez Tacize Uğradı

Daha önce Kadıköy'de yaşlı bir adamın sözlü ve fiziki tacizine maruz kalan Mhyochi, daha sonra Samsun'da da iki kez taciz edilmişti. Türkiye'yi gezmeye tüm zorluklara rağmen sürdüren Mhyochi bu kez Giresun'da talihsiz bir olay yaşadı.