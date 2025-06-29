Güney Koreli Fenomen Mhyochi, Dördüncü Kez Tacize Uğradı
Türkiye'de şehir şehir gezerek yayın yapan Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochi, son bir ayda dördüncü kez taciz mağduru oldu. Son olay Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşandı. Türkiye turunu sosyal medya hesabından paylaşan Mhyochi, yaşadığı rahatsız edici durumu takipçileriyle paylaştı. Genç fenomen, daha önce de İstanbul ve Samsun'da benzer olaylarla karşılaştığını açıklamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koreli fenomen zor anlar yaşamaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tacizci torbadaki paraları gösterdi.
Mhyochi'nin yayında olduğu o anlar bu şekilde yansıdı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın