Duayen Spiker Sabri Ugan Tedavi Gördüğü Hastanede Yaşamını Yitirdi
Türk spor medyasının tanınmış isimlerinden spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti. Şampiyonlar Ligi maçlarındaki anlatımıyla futbolseverlerin hafızasında yer edinen Ugan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
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Yaşam mücadelesini kaybetti.
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Oğlu Doruk Ugan da babasının vefatını anlattığı maçlardaki sesiyle kamuoyuyla paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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