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Duayen Spiker Sabri Ugan Tedavi Gördüğü Hastanede Yaşamını Yitirdi

Duayen Spiker Sabri Ugan Tedavi Gördüğü Hastanede Yaşamını Yitirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2025 - 18:34

Türk spor medyasının tanınmış isimlerinden spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti. Şampiyonlar Ligi maçlarındaki anlatımıyla futbolseverlerin hafızasında yer edinen Ugan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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Yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşam mücadelesini kaybetti.

Türk sporunun efsanevi spikerlerinden Sabri Ugan, beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle bir süre entübe edilmişti.

Cumartesi günleri yayınlanan Şampiyonlar Ligi özel programlarıyla ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray’ın Avrupa maçlarındaki anlatımlarıyla birçok neslin hafızasında yer edinen Ugan, hayatını kaybetti.

Oğlu Doruk Ugan da babasının vefatını anlattığı maçlardaki sesiyle kamuoyuyla paylaştı.

Oğlu Doruk Ugan da babasının vefatını anlattığı maçlardaki sesiyle kamuoyuyla paylaştı.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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