99. Gazi Koşusu'nda Kazanan Cutha Oldu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 99'uncusu bugün İstanbul'da yapıldı.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşu, saat 17.15’te başladı.
Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki bu prestijli yarışta 22 safkan mücadele etti. Yarış için toplamda 22’si asıl, 4’ü yedek olmak üzere 26 safkan kayıt yaptırmıştı.
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1927'den bu yana gelenek...
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Yarışı kazananlar büyük ödül kazanacak.
99.Gazi Koşusu bugün tamamlandı.
Büyük bir seyirci katılımı vardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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