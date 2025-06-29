99. Gazi Koşusu'nda Kazanan Cutha Oldu

Türk at yarışçılığının en büyük organizasyonu olan Gazi Koşusu’nda bu yılın kazananı, sadece prestij değil, yüksek maddi ödülle de taçlanacak. Yarışı birinci tamamlayan safkanın sahibine 30 milyon lira ikramiye verilecek.

İkinci gelen atın sahibi 12 milyon lira, üçüncüye 6 milyon lira, dördüncüye 3 milyon lira, beşinciye ise 1 milyon 500 bin lira ödeme yapılacak. Böylece ilk beşe giren safkanlar için dağıtılacak toplam para ödülü 52 milyon 500 bin lirayı bulacak.

Kazanan tayın sahibi, bu ödüle ek olarak kayıt, taksit ve at sahibi primleriyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin liralık bir gelir elde edecek. Eğer atın sahibi aynı zamanda yetiştiricisiyse, bu tutara yetiştiricilik primi de dahil edilecek ve toplam kazanç 55 milyon 335 bin liraya çıkacak.