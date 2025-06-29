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99. Gazi Koşusu'nda Kazanan Cutha Oldu

99. Gazi Koşusu'nda Kazanan Cutha Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2025 - 17:22

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 99'uncusu bugün İstanbul'da yapıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşu, saat 17.15’te başladı.

Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki bu prestijli yarışta 22 safkan mücadele etti. Yarış için toplamda 22’si asıl, 4’ü yedek olmak üzere 26 safkan kayıt yaptırmıştı.

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1927'den bu yana gelenek...

1927'den bu yana gelenek...

Gazi Koşusu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenleniyor. Türk at yarışçılığının en prestijli yarışı olarak kabul edilen bu koşu, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının kariyerlerinde yalnızca bir kez katılabildiği bir mücadele olma özelliği taşıyor. Her yıl İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşulan yarış, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistte gerçekleşiyor ve büyük heyecana sahne oluyor.

Yarışı kazananlar büyük ödül kazanacak.

Yarışı kazananlar büyük ödül kazanacak.

Türk at yarışçılığının en büyük organizasyonu olan Gazi Koşusu’nda bu yılın kazananı, sadece prestij değil, yüksek maddi ödülle de taçlanacak. Yarışı birinci tamamlayan safkanın sahibine 30 milyon lira ikramiye verilecek.

İkinci gelen atın sahibi 12 milyon lira, üçüncüye 6 milyon lira, dördüncüye 3 milyon lira, beşinciye ise 1 milyon 500 bin lira ödeme yapılacak. Böylece ilk beşe giren safkanlar için dağıtılacak toplam para ödülü 52 milyon 500 bin lirayı bulacak.

Kazanan tayın sahibi, bu ödüle ek olarak kayıt, taksit ve at sahibi primleriyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin liralık bir gelir elde edecek. Eğer atın sahibi aynı zamanda yetiştiricisiyse, bu tutara yetiştiricilik primi de dahil edilecek ve toplam kazanç 55 milyon 335 bin liraya çıkacak.

99.Gazi Koşusu bugün tamamlandı.

99.Gazi Koşusu bugün tamamlandı.

Büyük bir heyecana sahne olan yarışı Hulusi Çil'in sahibi olduğu jokeyi Ahmet Çelik olan Cutha kazandı.

Büyük bir seyirci katılımı vardı.

Büyük bir seyirci katılımı vardı.

Nefes Gazetesi'nin verdiği bilgiye göre tarihi Gazi Koşusu'nu hipodromda takip eden izleyici sayısının 56 bin 780 olduğu öğrenildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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