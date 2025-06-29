Barcelona'da 10 Numaranın Yeni Sahibi Yamal'ın Paylaşımı Gündem Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Messi'yi değil Maradona'yı öne çıkardı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barcelona'da istatistikleri alt üst eden Messi de 19 numarayı giydikten sonra 10 numaralı formanın sahibi olmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Maçta ne oldu, perde arkasında neler konuşuldu, kim ne dedi… Hepsini yakından takip edip, en dikkat çekici bölümleri, sosyal medyada olup biteni herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmaya özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın