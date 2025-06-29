Barcelona'da 10 Numaranın Yeni Sahibi Yamal'ın Paylaşımı Gündem Oldu

2025-2026 sezonunun başlangıcıyla Ansu Fati'nin sahibi olduğu 10 numarayı sırtına geçirecek Yamal'ın Instagram'da paylaştığı hikayeler gündem oldu.

Kulübün efsanevi 10 numaralı formasını devralacak genç yıldız, paylaşımında Maradona'nın 10 numaralı bir fotoğrafına yer vererek Messi'yi adeta yok saydı.

Bir diğer paylaşımında ise 'Benim hikayem benim numaram' dedi.