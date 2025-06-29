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Barcelona'da 10 Numaranın Yeni Sahibi Yamal'ın Paylaşımı Gündem Oldu

Barcelona'da 10 Numaranın Yeni Sahibi Yamal'ın Paylaşımı Gündem Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.06.2025 - 13:08

Barcelona'nın altyapısından yetişen ve A Takım'ın yanı sıra, İspanya Milli Takımı'nda da müthiş başarılara imza atan 17 yaşındaki Lamine Yamal, Instagram hesabından futbol dünyasını yakından takip eden herkesin dikkatini çeken bir paylaşımda bulundu.

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Messi'yi değil Maradona'yı öne çıkardı

Messi'yi değil Maradona'yı öne çıkardı

2025-2026 sezonunun başlangıcıyla Ansu Fati'nin sahibi olduğu 10 numarayı sırtına geçirecek Yamal'ın Instagram'da paylaştığı hikayeler gündem oldu.

Kulübün efsanevi 10 numaralı formasını devralacak genç yıldız, paylaşımında Maradona'nın 10 numaralı bir fotoğrafına yer vererek Messi'yi adeta yok saydı.

Bir diğer paylaşımında ise 'Benim hikayem benim numaram' dedi.

Barcelona'da istatistikleri alt üst eden Messi de 19 numarayı giydikten sonra 10 numaralı formanın sahibi olmuştu.

Barcelona'da istatistikleri alt üst eden Messi de 19 numarayı giydikten sonra 10 numaralı formanın sahibi olmuştu.

Arjantinli efsanenin A takımdaki ilk forma numarası ise 30'du.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Maçta ne oldu, perde arkasında neler konuşuldu, kim ne dedi… Hepsini yakından takip edip, en dikkat çekici bölümleri, sosyal medyada olup biteni herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmaya özen gösteriyorum.
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