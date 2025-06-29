Hakan Çalhanoğlu'nun Berberinden Transfer Mesajı

Inter Başkanı Moratta, Çalhanoğlu'nun kulüpten ayrılmak için bir talebi bulunmadığını ifade etse de oyuncuya yakın kaynaklar Galatasaray'ın bu transferde oldukça ısrarlı olduğunu belirtiyor. Milli futbolcu ile her konuda anlaşmaya varıldı, beklenti sarı-kırmızılı kulübün Inter'e 15-20 milyon euro seviyelerinde bir bonservis teklifi yapacağı.