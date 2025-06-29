Hakan Çalhanoğlu'nun Berberinden Transfer Mesajı
Galatasaray'a gelmek istediğini açıkça dile getiren Hakan Çalhanoğlu'nun sarı-kırmızılı formayı giyip giymeyeceği taraftarlarda büyük merak yaratırken milli oyuncunun geleceğine dair dikkat çeken bir paylaşım geldi. Çalhanoğlu'nun berberinin sosyal medyadan verdiği mesaj gündem oldu.
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Maçta ne oldu, perde arkasında neler konuşuldu, kim ne dedi… Hepsini yakından takip edip, en dikkat çekici bölümleri, sosyal medyada olup biteni herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmaya özen gösteriyorum.
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