onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Hakan Çalhanoğlu'nun Berberinden Transfer Mesajı

Hakan Çalhanoğlu'nun Berberinden Transfer Mesajı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.06.2025 - 09:59

Galatasaray'a gelmek istediğini açıkça dile getiren Hakan Çalhanoğlu'nun sarı-kırmızılı formayı giyip giymeyeceği taraftarlarda büyük merak yaratırken milli oyuncunun geleceğine dair dikkat çeken bir paylaşım geldi. Çalhanoğlu'nun berberinin sosyal medyadan verdiği mesaj gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Orkestra şefim gelmiş"

"Orkestra şefim gelmiş"

Hakan Çalhanoğlu'nun İstanbul'daki berberi Turan Demir, Instagram hesabından milli oyuncuyla çekildiği bir kareyi paylaştı ve gönderisine 'orkestra şefim gelmiş hoş gelmiş' notunu düştü.

"Geliyor gelmekte olan?"

"Geliyor gelmekte olan?"

Demir, gönderisinin ardından hikayesinden de tecrübeli orta sahanın Galatasaray'a transferine dair 'Geliyor gelmekte olan?' dedi.

Düğün için İstanbul'da

Düğün için İstanbul'da

Cenk Özkaçar'ın düğünü için İstanbul'a gelen 31 yaşındaki yıldız, Yunus Akgün'le de bir araya geldi.

Transferinde son durum

Transferinde son durum

Inter Başkanı Moratta, Çalhanoğlu'nun kulüpten ayrılmak için bir talebi bulunmadığını ifade etse de oyuncuya yakın kaynaklar Galatasaray'ın bu transferde oldukça ısrarlı olduğunu belirtiyor. Milli futbolcu ile her konuda anlaşmaya varıldı, beklenti sarı-kırmızılı kulübün Inter'e 15-20 milyon euro seviyelerinde bir bonservis teklifi yapacağı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerik de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Maçta ne oldu, perde arkasında neler konuşuldu, kim ne dedi… Hepsini yakından takip edip, en dikkat çekici bölümleri, sosyal medyada olup biteni herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmaya özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın