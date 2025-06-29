Osayi'nin Babasının Beşiktaş'tan İstekleri Ortaya Çıktı
Fenerbahçe ile yolarını ayıran Bright Osayi Samuel, Beşiktaş ile prensipte anlaşmaya varmış, siyah-beyazlı kulüp Nijeryalı oyuncunun İstanbul'a geleceğini duyurmuştu. Transferin resmiyet kazanması beklenirken işler tersine döndü. Serdal Adalı, oyuncu tarafından anlamsız isteklerinden dolayı görüşmelerin durduğunu belirtti. Orta Çizgi'den Murat Özen ise anlaşma sağlanamamasının sebebini açıkladı!
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"Osayi Samuel transferi Beşiktaş için kapandı"
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Osayi Samuel'in babası kim?
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