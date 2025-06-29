onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Osayi'nin Babasının Beşiktaş'tan İstekleri Ortaya Çıktı

Osayi'nin Babasının Beşiktaş'tan İstekleri Ortaya Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.06.2025 - 09:03

Fenerbahçe ile yolarını ayıran Bright Osayi Samuel, Beşiktaş ile prensipte anlaşmaya varmış, siyah-beyazlı kulüp Nijeryalı oyuncunun İstanbul'a geleceğini duyurmuştu. Transferin resmiyet kazanması beklenirken işler tersine döndü. Serdal Adalı, oyuncu tarafından anlamsız isteklerinden dolayı görüşmelerin durduğunu belirtti. Orta Çizgi'den Murat Özen ise anlaşma sağlanamamasının sebebini açıkladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Osayi Samuel transferi Beşiktaş için kapandı"

"Osayi Samuel transferi Beşiktaş için kapandı"

Beşiktaş'ın 1.7 milyon eurodan üç yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı Osayi-Samuel transferi, oyuncunun babasının devreye girmesiyle rafa kalktı.

Oyuncunun babasının İstanbul’a gelişinde, sözleşme süresinin dört yıla çıkarılmasını ve ek ücret talebinde bulunması üzerine görüşmeler tıkandı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, artan maliyet nedeniyle transferden vazgeçtiği öğrenildi.

Kulis bilgilerine göre Osayi cephesi, yıllık 2.5 milyon euro talep etti.

Osayi Samuel'in babası kim?

Osayi Samuel'in babası kim?

Osayi-Samuel'in babası Nelson Osayi. Kendisi hakkında çok fazla bilgi olmasa da gençliğinde futbolcu olduğu biliniyor. 2024 yılında Nijerya merkezli Premium Times gazetesine verdiği röportajda oğlunun Türkiye’de forma giymesinden gurur duyduğunu ve taraftarların ilgisinden memnun olduklarını ifade etmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerik de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Maçta ne oldu, perde arkasında neler konuşuldu, kim ne dedi… Hepsini yakından takip edip, en dikkat çekici bölümleri, sosyal medyada olup biteni herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmaya özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın