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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Maçlar Neden Sürekli Erteleniyor?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Maçlar Neden Sürekli Erteleniyor?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.06.2025 - 12:03

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda futbol kadar konuşulan bir diğer konu da maçların sürekli ertelenmesi. Turnuva boyunca neredeyse her gün bir maç oynanırken durduruluyor. Hatta stadyumdan maçı takip edenler dışarı alınıyor,  ekran başındaki futbolseverler de dahil herkes dakikalarca beklemek zorunda kalıyor. Peki bunun sebebi ne?

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Avrupa futbolunda liglerin sona ermesiyle gözler Kulüpler Dünya Kupası'na çevrildi fakat turnuva şu ana kadar kimseyi memnun etmedi

Avrupa futbolunda liglerin sona ermesiyle gözler Kulüpler Dünya Kupası'na çevrildi fakat turnuva şu ana kadar kimseyi memnun etmedi

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen, FIFA'nın şu ana kadar organize ettiği en yüksek para ödüllü (toplam 1 milyar dolar) turnuvası Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı, son 16'ya kalan takımlar belirlendi, hatta bu etapta iki karşılaşma bile oynandı. Ancak futbol dünyasında şu an ne alınan skorlar konuşuluyor ne de goller. Futbolseverlerin hatta teknik direktörlerin bile tepkisine neden olan bir konu var: Maçların duraksaması.

Chelsea - Benfica maçı tam 4 saat 40 dakika sürdü

Chelsea - Benfica maçı tam 4 saat 40 dakika sürdü

Son 16 turunda Türkiye saati ile 28 Haziran gecesi 23.00'da başlayan Chelsea - Benfica mücadelesi adeta bitmek bilmedi. Karşılaşmanın normal süresinin sona ermesine 5 dakika kalan oyun durduruldu, düdük 2 saat ara sonra geldi.

Bu duruma sebep olan ABD'nin olağanüstü hava şartları

Bu duruma sebep olan ABD'nin olağanüstü hava şartları

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda maçların durma sebebi, bazı eyaletlerde aniden bastıran fırtına, şiddetli yağmur ve yıldırım riski. Hakemden gelen kararla oyuncular soyunma odalarının yolunu tutarken stadyumdaki seyirciler güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkarılıyor, sadece Chelsea -Benfica maçında değil şu ana kadar birçok maçta da buna şahit olduk. Aşırı sıcaklar da hem oyuncuları zorluyor hem de karşılaşmaların bitiş saatlerinde fazlasıyla değişikliğe yol açıyor.

Chelsea'nin çalıştırıcısı Enzo Maresca tepki gösterdi

Chelsea'nin çalıştırıcısı Enzo Maresca tepki gösterdi

4-1'lik Benfica galibiyetinin ardından konuşan İtalyan teknik adam, 'Benim için futbol bu değil. Şimdiden 7-8 maç durduruldu, şaka gibi geliyor. Anlamakta güçlük çekiyorum. Bu kadar çok maçı durdurmak zorunda kalıyorsan, demek ki doğru yerde bir futbol turnuvası yapmıyorsun.' dedi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Maçta ne oldu, perde arkasında neler konuşuldu, kim ne dedi… Hepsini yakından takip edip, en dikkat çekici bölümleri, sosyal medyada olup biteni herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmaya özen gösteriyorum.
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