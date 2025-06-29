FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Maçlar Neden Sürekli Erteleniyor?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda futbol kadar konuşulan bir diğer konu da maçların sürekli ertelenmesi. Turnuva boyunca neredeyse her gün bir maç oynanırken durduruluyor. Hatta stadyumdan maçı takip edenler dışarı alınıyor, ekran başındaki futbolseverler de dahil herkes dakikalarca beklemek zorunda kalıyor. Peki bunun sebebi ne?
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Maçta ne oldu, perde arkasında neler konuşuldu, kim ne dedi… Hepsini yakından takip edip, en dikkat çekici bölümleri, sosyal medyada olup biteni herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmaya özen gösteriyorum.
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