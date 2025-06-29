FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Maçlar Neden Sürekli Erteleniyor?

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen, FIFA'nın şu ana kadar organize ettiği en yüksek para ödüllü (toplam 1 milyar dolar) turnuvası Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı, son 16'ya kalan takımlar belirlendi, hatta bu etapta iki karşılaşma bile oynandı. Ancak futbol dünyasında şu an ne alınan skorlar konuşuluyor ne de goller. Futbolseverlerin hatta teknik direktörlerin bile tepkisine neden olan bir konu var: Maçların duraksaması.