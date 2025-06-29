Galatasaray Voleybol Dünyasının İtalyan Yıldızıyla Anlaştı!
İtalya basınında çıkan haberlere göre Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray, İtalya Milli Takımı'nın yıldız smaçörüyle anlaşmaya vardı! 2024'te Paris'te Olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Miriam Sylla'nın, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
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Naz Aydemir Akyol, Lukasik ve Grobelna'ya imza attıran Galatasaray, Sylla'yı da kadrosuna katıyor
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2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyonluk yaşamıştı
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Maçta ne oldu, perde arkasında neler konuşuldu, kim ne dedi… Hepsini yakından takip edip, en dikkat çekici bölümleri, sosyal medyada olup biteni herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmaya özen gösteriyorum.
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