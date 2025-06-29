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Galatasaray Voleybol Dünyasının İtalyan Yıldızıyla Anlaştı!

Galatasaray Voleybol Dünyasının İtalyan Yıldızıyla Anlaştı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.06.2025 - 11:10

İtalya basınında çıkan haberlere göre Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray, İtalya Milli Takımı'nın yıldız smaçörüyle anlaşmaya vardı! 2024'te Paris'te Olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Miriam Sylla'nın, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

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Naz Aydemir Akyol, Lukasik ve Grobelna'ya imza attıran Galatasaray, Sylla'yı da kadrosuna katıyor

Naz Aydemir Akyol, Lukasik ve Grobelna'ya imza attıran Galatasaray, Sylla'yı da kadrosuna katıyor

Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu dördüncü olarak noktalayan Galatasaray, yeni sezon için oldukça iddialı. Corriere della Sera'nın aktardığına göre Myriam Sylla'nın Galatasaray'a transferi kesinleşti. Sylla'nın iki yıllık sözleşmeye 'evet' dediği belirtildi.

2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyonluk yaşamıştı

2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyonluk yaşamıştı

2022-2023 sezonundan bu yana Vero Volley Milano'da forma giyen İtalyan smaçör, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda zirveye çıkmıştı. Altın madalya kazanan 30 yaşındaki yıldız, turnuvanın en iyi smaçörü seçilmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Maçta ne oldu, perde arkasında neler konuşuldu, kim ne dedi… Hepsini yakından takip edip, en dikkat çekici bölümleri, sosyal medyada olup biteni herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmaya özen gösteriyorum.
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