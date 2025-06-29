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Galatasaray'ın Sylla Hamlesine Gelen Tepkiler

Galatasaray'ın Sylla Hamlesine Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.06.2025 - 14:58

Sultanlar Ligi'nde geride bıraktığımız sezonu dördüncü olarak bitiren Galatasaray, kadrosunu Naz Aydemir Akyol, Lukasik ve Grobelna ile güçlendirirken İtalya'dan gelen transfer dedikodusu voleybol dünyasının gündemine oturdu. Sarı-kırmızılı kulübün, Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk yaşayan İtalyan smaçör Sylla'yı kadrosuna kattığı duyuruldu.

Transferin detaylarını bu içeriğimizde aktarmıştık

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Maçta ne oldu, perde arkasında neler konuşuldu, kim ne dedi… Hepsini yakından takip edip, en dikkat çekici bölümleri, sosyal medyada olup biteni herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmaya özen gösteriyorum.
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