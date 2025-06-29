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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 29 Haziran Pazar

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 29 Haziran Pazar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.06.2025 - 15:55

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gündemi hala devam ediyor, Osimhen kararını veremedi. Jhon Duran, Fenerbahçe'nin golcüsü olmaya çok yakın. Oyuncudan gelecek cevap bekleniyor. Beşiktaş'ta ise ayrılık var: Immobile'nin yeni adresi Bologna. İşte üç büyüklere dair 29 Haziran Pazar günü öne çıkan transfer dedikoduları.

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Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

  • Osimhen, Napoli'nin sezon başı kampında yer alacak fakat Galatasaray da Al Hilal de Osimhen'den vazgeçmedi. (La Gazzetta)

  • Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberleri yalanladı. (Tuttusport)

  • Roma'nın 25 yaşındaki stoperi Ndicka ile ilgileniliyor, resmi teklif henüz yapılmadı. (TuttoMercatoWeb)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

  • Jhon Duran'ın hafta içi İstanbul'a gelmesi gündemde. Kolombiyalı golcüye İstanbul'da oturacağı ev çevrimiçi olarak tanıtıldı. Avukatlar sözleşmeyi inceliyor. (Yağız Sabuncuoğlu)

  • Nesyri, hala Al Hilal'in gündeminde. Arabistan ekibi, bu transfer için 30 milyon euronun üzerine çıkabilir (Africa Foot)

  • Bayer Leverkusen'deki kiralık sözleşmesi sona eren PSG'li Nordi Mukiele, sağ bek adayları arasında. (Transfer Postası)

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

  • Bologna, Immobile'ye yaptığı teklifi yükseltti. 2.5 milyon euroya çıkan İtalya ekibi golcü oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın. (Yağız Sabuncuoğlu)

  • Osayi'nin babasının istekleri transferin iptaline sebep oldu. (Ertan Süzgün)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Maçta ne oldu, perde arkasında neler konuşuldu, kim ne dedi… Hepsini yakından takip edip, en dikkat çekici bölümleri, sosyal medyada olup biteni herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmaya özen gösteriyorum.
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