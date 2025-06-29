Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 29 Haziran Pazar
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gündemi hala devam ediyor, Osimhen kararını veremedi. Jhon Duran, Fenerbahçe'nin golcüsü olmaya çok yakın. Oyuncudan gelecek cevap bekleniyor. Beşiktaş'ta ise ayrılık var: Immobile'nin yeni adresi Bologna. İşte üç büyüklere dair 29 Haziran Pazar günü öne çıkan transfer dedikoduları.
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Maçta ne oldu, perde arkasında neler konuşuldu, kim ne dedi… Hepsini yakından takip edip, en dikkat çekici bölümleri, sosyal medyada olup biteni herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmaya özen gösteriyorum.
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