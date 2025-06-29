"Sessiz Kal" Akımına Katılan Weslej Sneijder'in Cevapları Galatasaray Taraftarını Kızdırdı

Sosyal medyada futbolculara yönlendirilen 'senden daha yetenekli birini duyana kadar sessiz kal' akımı hayli ilgi çekiyor. Bu akım çeşitlendirilirken, Sneijder'e de farklı bir soru yöneltildi. 'Ajax'tan daha büyük bir kulüp duyana kadar sessiz kal' denilen Sneijder'in cevapları dikkat çekti.