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"Sessiz Kal" Akımına Katılan Weslej Sneijder'in Cevapları Galatasaray Taraftarını Kızdırdı

"Sessiz Kal" Akımına Katılan Weslej Sneijder'in Cevapları Galatasaray Taraftarını Kızdırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2025 - 18:23

Galatasaray taraftarının uzun süredir sevgiyle hatırladığı Wesley Sneijder, sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyordu. Ancak bu kez Ajax ve Inter cevapları Galatasaraylı bazı taraftarların tepkisini çekti. Sneijder’in Galatasaray sorulmasına rağmen verdiği cevap sarı kırmızılı taraftarları biraz kızdırdı.

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Akıma katıldı.

Akıma katıldı.

Sosyal medyada futbolculara yönlendirilen 'senden daha yetenekli birini duyana kadar sessiz kal' akımı hayli ilgi çekiyor. Bu akım çeşitlendirilirken, Sneijder'e de farklı bir soru yöneltildi. 'Ajax'tan daha büyük bir kulüp duyana kadar sessiz kal' denilen Sneijder'in cevapları dikkat çekti.

"Sessiz kalmam gerekiyor"

"Sessiz kalmam gerekiyor"

Soruyu yönelten kişinin Porto, Marsilya, Celtic sorularına sessiz kalan Sneijder, ardından gelen Galatasaray sorusunda da sessiz kaldı. 'Orada oynadın?' şeklinde gelen uyarıya da 'Evet ama şu an sessiz kalmam gerekiyor' dedi. 

Dortmund, City, PSG, Atletico Madrid gibi takımlara da sessiz kalan Sneijder, Inter'de durdu ve 'Evet , Inter daha büyük bir kulüp' yanıtını verdi.

Sneijder'in cevaplarını buradan izleyebilirsiniz.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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