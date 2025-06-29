"Sessiz Kal" Akımına Katılan Weslej Sneijder'in Cevapları Galatasaray Taraftarını Kızdırdı
Galatasaray taraftarının uzun süredir sevgiyle hatırladığı Wesley Sneijder, sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyordu. Ancak bu kez Ajax ve Inter cevapları Galatasaraylı bazı taraftarların tepkisini çekti. Sneijder’in Galatasaray sorulmasına rağmen verdiği cevap sarı kırmızılı taraftarları biraz kızdırdı.
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Akıma katıldı.
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"Sessiz kalmam gerekiyor"
Sneijder'in cevaplarını buradan izleyebilirsiniz.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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