23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahalesi Gerçekleşti, Gözaltılar Var
İstanbul Onur Haftası kapsamında Ortaköy'de yapılmak istenen 23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti. “Yaşamda Israr” sloganıyla düzenlenen yürüyüş için toplanan grup, daha alana ulaşamadan güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bazı noktalarda gerginlik yaşandı. Etkinliğin yapılacağı çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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Gazeteciler, avukatlar ve milletvekili Kezban Konukçu müdahaleden etkilendi.
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Güvenlik önlemleri sürüyor.
Müdahale anı bianet.org tarafından da paylaşıldı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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