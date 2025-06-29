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23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahalesi Gerçekleşti, Gözaltılar Var

23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahalesi Gerçekleşti, Gözaltılar Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2025 - 17:56

İstanbul Onur Haftası kapsamında Ortaköy'de yapılmak istenen 23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti. “Yaşamda Israr” sloganıyla düzenlenen yürüyüş için toplanan grup, daha alana ulaşamadan güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bazı noktalarda gerginlik yaşandı. Etkinliğin yapılacağı çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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Gazeteciler, avukatlar ve milletvekili Kezban Konukçu müdahaleden etkilendi.

Gazeteciler, avukatlar ve milletvekili Kezban Konukçu müdahaleden etkilendi.

Yürüyüşün başlamasından kısa bir süre sonra, aralarında gazetecilerin ve avukatların da bulunduğu çok sayıda kişi polis tarafından kalkanlarla çevrilerek ablukaya alındı. Güvenlik güçlerinin, yürüyüşü izleyen İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu’ya da müdahalede bulunmaya çalıştığı bildirildi.

Gökkuşağı bayrakları taşıyan katılımcılara sert şekilde müdahale eden polis ekipleri, en az 40 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında yürüyüşü takip eden gazeteci Nur Kaya, bianet’in sosyal medya editörü Evrim Gündüz ve Özgür Gelecek muhabiri Yusuf Çelik de yer aldı.

Güvenlik önlemleri sürüyor.

Güvenlik önlemleri sürüyor.

Polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla ablukayı genişleterek Ortaköy’ün ara sokaklarında vatandaşlara yönelik “Genel Bilgi Toplama” (GBT) kontrolleri gerçekleştirmeye başladı.

Aktivistlerin paylaştığı bilgilere göre, gözaltına alınanların bir kısmı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülecek.

Yürüyüşün ardından Ortaköy sokaklarında güvenlik önlemleri artırılırken, bölgede hâlâ çok sayıda polis ekipleri bulunuyor.

Müdahale anı bianet.org tarafından da paylaşıldı

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bir devletin tercihlere inançlara kimliklere karşı güvence vermesi gerekirken yurdumda bu durum cumhuriyetten bu yana huzura kavuşmadı