23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahalesi Gerçekleşti, Gözaltılar Var

Yürüyüşün başlamasından kısa bir süre sonra, aralarında gazetecilerin ve avukatların da bulunduğu çok sayıda kişi polis tarafından kalkanlarla çevrilerek ablukaya alındı. Güvenlik güçlerinin, yürüyüşü izleyen İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu’ya da müdahalede bulunmaya çalıştığı bildirildi.

Gökkuşağı bayrakları taşıyan katılımcılara sert şekilde müdahale eden polis ekipleri, en az 40 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında yürüyüşü takip eden gazeteci Nur Kaya, bianet’in sosyal medya editörü Evrim Gündüz ve Özgür Gelecek muhabiri Yusuf Çelik de yer aldı.