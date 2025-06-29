Süleyman Soylu "Yarınlar için Teşkilat" Programında: “Türkiye’nin Cumhurbaşkanımıza 6-8 Yıl Daha İhtiyacı Var”

Milletvekili olarak görevini sürdürdüğünü hatırlatan Soylu, AKP’nin, sadece bir siyasi partinin adı olmadığını, büyük bir dava ve yolculuğun adı olduğunu dile getirdi.

Soylu, 'AK Parti, kurulan 16 büyük Türk devletinin adıdır. AK Parti hepimizin kokusunu özlediği, sevdiği ve beklediği partidir. AK Parti bütün coğrafyamızın ve gönül dünyamızın adı ve resmidir.' diye konuştu.