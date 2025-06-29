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Süleyman Soylu "Yarınlar için Teşkilat" Programında: “Türkiye’nin Cumhurbaşkanımıza 6-8 Yıl Daha İhtiyacı Var”

Süleyman Soylu "Yarınlar için Teşkilat" Programında: “Türkiye’nin Cumhurbaşkanımıza 6-8 Yıl Daha İhtiyacı Var”

Süleyman Soylu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2025 - 16:18

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Ordu’da düzenlenen 'Yarınlar için Teşkilat' programına konuk oldu ve açıklamalarda bulundu. 

'AK Parti, kurulan 16 büyük Türk devletinin adıdır.” diyen Soylu, “Şimdi önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı hep beraber yönetmek, hep beraber yarınlara büyük adımlar atmak zorundayız. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

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Eski İçişleri Bakanı AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu Ordu’da önemli açıklamalarda bulundu.

Eski İçişleri Bakanı AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu Ordu’da önemli açıklamalarda bulundu.

Milletvekili olarak görevini sürdürdüğünü hatırlatan Soylu, AKP’nin, sadece bir siyasi partinin adı olmadığını, büyük bir dava ve yolculuğun adı olduğunu dile getirdi. 

Soylu, 'AK Parti, kurulan 16 büyük Türk devletinin adıdır. AK Parti hepimizin kokusunu özlediği, sevdiği ve beklediği partidir. AK Parti bütün coğrafyamızın ve gönül dünyamızın adı ve resmidir.' diye konuştu.

“Üzerimize giydirilmeye çalışan deli gömleğinden korkmadınız”

“Üzerimize giydirilmeye çalışan deli gömleğinden korkmadınız”

Süleyman Soylu, Türkiye'de geçmiş yıllarda yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili çeşitli örnekleri de paylaşarak, şöyle devam etti:

'Bu ülkede kim geleceğe adım atmak istemişse hepsine iftiralar attılar. Ama siz hiçbirinden korkmadınız, darbelerden korkmadınız, hiçbir iftiraya boyun eğmediniz. Amerika'nın, Avrupa'nın ve Batı'nın üzerimizde ortaya koymaya çalıştığı, üzerimize giydirmeye çalıştığı deli gömleğinden korkmadınız. Bu ülkenin ANKA'sını yapmaktan, bu ülkenin İHA'sını yapmaktan, bu ülkenin Yavuz Selim Köprüsü'nü yapıp sadece bir inşayı değil, bir fikri ortaya koymaktan, herkesin gözyaşları ile izlediği Ayasofya'yı bu milletle bütünleştirmekten korkmadınız ve çekinmediniz.'

“Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan’a 6-8 yıl daha ihtiyacı var”

“Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan’a 6-8 yıl daha ihtiyacı var”

AKP’nin, sadece bir siyasi parti olmadığını belirten Soylu, milletin değerlerini dünyayla buluşturmak ve dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sözünü söyleyebilmek için 25 yıldır direnen teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşunun bu millete özgüven kazandırdığını da vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

'Cumhurbaşkanımız, 'Siz yapamazsınız' diyenlere karşı, 'Biz yapabiliriz, biz gerçekleştirebiliriz ve biz başarabiliriz' diye hepimize anlattı. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı hep beraber yönetmek, hep beraber yarınlara büyük adımlar atmak zorundayız. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var. Dünyada üç tip lider vardır. Üst kat lider, orta kat lider ve alt kat lider. Yüzyıldan beri ilk kez biz üst kat liderle karşı karşıyayız. Yolsuzluklara bulaşmış, hiçbir şey yapmamış insanları parlatacaklar, 25 yıldır çeyrek asırdır Türkiye'yi bütün özlemleriyle buluşturan Tayyip Erdoğan'ı oyun dışı bırakacaklar. Yok öyle bir yağma, bu ülkenin bir evladı olarak bunu söylüyorum.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Longar

Memleketin yenmemiş neresi kalmışsa onları da yemek için ihtiyacınız var orası kesin.

antioksidaneksierik

Sülüman bey! Reis hazretleri yarın vefat etse sıçtık yani öyle mi? Biz etçiliz! Otçullara anlatın bu masalları!

Don Kişot

He oldu AKP şeysi 😃 bizde öyle diyorduk hemi bakalım o kadar yasayacak mı gerci Tayyip ölse öldüğünü de saklar üç beş ayda oyle idare ederler bunlardan koltu... Devamını Gör

antioksidaneksierik

Aslan ile Eşeğin herkes tarafından bilinen bir hikayesi var. Aynen o hikaye gibi 23 yıldır milletin gırtlağına kadar geldiler, 6-8 yıl daha isteyip döndürüp ... Devamını Gör