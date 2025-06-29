Süleyman Soylu "Yarınlar için Teşkilat" Programında: “Türkiye’nin Cumhurbaşkanımıza 6-8 Yıl Daha İhtiyacı Var”
AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Ordu’da düzenlenen 'Yarınlar için Teşkilat' programına konuk oldu ve açıklamalarda bulundu.
'AK Parti, kurulan 16 büyük Türk devletinin adıdır.” diyen Soylu, “Şimdi önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı hep beraber yönetmek, hep beraber yarınlara büyük adımlar atmak zorundayız. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.
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Eski İçişleri Bakanı AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu Ordu’da önemli açıklamalarda bulundu.
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“Üzerimize giydirilmeye çalışan deli gömleğinden korkmadınız”
“Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan’a 6-8 yıl daha ihtiyacı var”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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