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TİP’in Buluşmasında Gözaltına Alınmıştı: İrfan Değirmenci Serbest Kaldı

TİP’in Buluşmasında Gözaltına Alınmıştı: İrfan Değirmenci Serbest Kaldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2025 - 15:54

Türkiye İşçi Partisi’nin Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’ndaki buluşmasında gözaltına alınan İrfan Değirmenci bugün mahkemeye çıktı. İrfan Değirmenci ile birlikte gözaltına alınan 41 kişinin de serbest kalmasına karar verildi.

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Türkiye İşçi Partisi’nin Kadıköy’de düzenlediği forumda polis ekipleri müdahale etmişti.

Türkiye İşçi Partisi’nin Kadıköy’de düzenlediği forumda polis ekipleri müdahale etmişti.

Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında gazeteci İrfan Değirmenci ve sosyal medya fenomeni “Basel” ile birlikte 41 kişi gözaltına alınmıştı. Geceyi polis merkezinde geçiren kişiler bugün savcılığa sevk edildi.

Savcılık, İrfan Değirmenci’nin de bulunduğu 13 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti, 28 kişi ise adliyeden serbest bırakıldı.

İrfan Değirmenci de serbest bırakıldı.

İrfan Değirmenci de serbest bırakıldı.

Eski CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın paylaşımı 👇

Eski CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın paylaşımı 👇
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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