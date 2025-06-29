TİP’in Buluşmasında Gözaltına Alınmıştı: İrfan Değirmenci Serbest Kaldı
Türkiye İşçi Partisi’nin Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’ndaki buluşmasında gözaltına alınan İrfan Değirmenci bugün mahkemeye çıktı. İrfan Değirmenci ile birlikte gözaltına alınan 41 kişinin de serbest kalmasına karar verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye İşçi Partisi’nin Kadıköy’de düzenlediği forumda polis ekipleri müdahale etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İrfan Değirmenci de serbest bırakıldı.
Eski CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın