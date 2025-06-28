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İrfan Değirmenci ve Fenomen Basel, Yoğurtçu Parkı'nda Gözaltına Alındı

İrfan Değirmenci ve Fenomen Basel, Yoğurtçu Parkı'nda Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2025 - 18:11

Türkiye İşçi Partisi Meclis Üyesi İrfan Değirmenci, bugün Yoğurtçu Parkı'nda yaptığı konuşma sırasında gözaltına alındı.

Gözaltına alındığını Basel olarak bilinen Bekir Aslan duyururken kısa süre sonra onun da gözaltına alındığı bilgisi sosyal medyada duyuruldu.

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Ters kelepçe ile alındı.

Ters kelepçe ile alındı.

TİP bugün üyelerine Yoğurtçu Parkı'nda yapacakları forum için çağrı yaparken, birçok vatandaş bu çağrı ile parka geldi. 

İrfan Değirmenci'nin konuşması esnasında polis ablukası yaşanırken kısa süre sonra gerginlik büyüdü. 

Değirmenci'nin konuşması esnasında polis müdahalesi geldi ve iddialara göre Değirmenci ters kelepçe ile gözaltına alındı. 

Yine iddialara göre Bekir Aslan ise abluka içinden çekilerek gözaltı aracına götürüldü.

İrfan Değirmenci Kimdir?

TİP konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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