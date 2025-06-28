İrfan Değirmenci ve Fenomen Basel, Yoğurtçu Parkı'nda Gözaltına Alındı

TİP bugün üyelerine Yoğurtçu Parkı'nda yapacakları forum için çağrı yaparken, birçok vatandaş bu çağrı ile parka geldi.

İrfan Değirmenci'nin konuşması esnasında polis ablukası yaşanırken kısa süre sonra gerginlik büyüdü.

Değirmenci'nin konuşması esnasında polis müdahalesi geldi ve iddialara göre Değirmenci ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Yine iddialara göre Bekir Aslan ise abluka içinden çekilerek gözaltı aracına götürüldü.