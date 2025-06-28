İrfan Değirmenci ve Fenomen Basel, Yoğurtçu Parkı'nda Gözaltına Alındı
Türkiye İşçi Partisi Meclis Üyesi İrfan Değirmenci, bugün Yoğurtçu Parkı'nda yaptığı konuşma sırasında gözaltına alındı.
Gözaltına alındığını Basel olarak bilinen Bekir Aslan duyururken kısa süre sonra onun da gözaltına alındığı bilgisi sosyal medyada duyuruldu.
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Ters kelepçe ile alındı.
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TİP konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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