İrfan Değirmenci Kimdir, Nereli? İrfan Değirmenci Hakkında Merak Edilenler
İrfan Değirmenci, uzun süredir ekranlarımızda yer alarak herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Değirmenci, son olarak 14 Mayıs seçimlerinde Çankaya'dan milletvekili adayı olmuştu. Değirmenci, bu seçimde kazanamadı. Fakat İrfan Değirmenci, gerek sosyal medya paylaşımlarından gerek yaptığı açıklamalardan dolayı gündemdeki yerini koruyor.
Peki, Gazeteci İrfan Değirmenci kimdir, kaç yaşında, nereli?
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İrfan Değirmenci Kimdir?
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İrfan Değirmenci Kariyer Başlangıcı
İrfan Değirmenci Hangi Kanallarda Çalıştı?
İrfan Değirmenci Kitapları ve Ödülleri
İrfan Değirmenci Hangi Partiden Aday Oldu?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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