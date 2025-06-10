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İrfan Değirmenci Kimdir, Nereli? İrfan Değirmenci Hakkında Merak Edilenler

İrfan Değirmenci Kimdir, Nereli? İrfan Değirmenci Hakkında Merak Edilenler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 13:45

İrfan Değirmenci, uzun süredir ekranlarımızda yer alarak herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Değirmenci, son olarak 14 Mayıs seçimlerinde Çankaya'dan milletvekili adayı olmuştu. Değirmenci, bu seçimde kazanamadı. Fakat İrfan Değirmenci, gerek sosyal medya paylaşımlarından gerek yaptığı açıklamalardan dolayı gündemdeki yerini koruyor.

Peki, Gazeteci İrfan Değirmenci kimdir, kaç yaşında, nereli?

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İrfan Değirmenci Kimdir?

İrfan Değirmenci Kimdir?

İrfan Değirmenci, yıllardır medya sektöründe yer alan bir gazetecidir. 3 Kasım 1977'de Ankara'da doğmuştur. Babası Antalya, Kumlucalı; Annesi Afyonkarahisarlıdır. Değirmenci, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamlamış, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde almıştır.

İrfan Değirmenci Kaç Yaşında?

3 Kasım 1977'de doğan İrfan Değirmenci, 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

İrfan Değirmenci Nereli?

İrfan Değirmenci Antalyalıdır.

İrfan Değirmenci Kariyer Başlangıcı

İrfan Değirmenci Kariyer Başlangıcı

İrfan Değirmenci, meslek hayatına 1996 yılında giriş yaptı. 22 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ile birlikte ATV ekranlarında yer alan isim 2001 yılında Star TV'ye geçti

Değirmenci 2003'te CNN Türk'te ve 2005'te Kanal D'de yer aldı. 2007'de FOX'ta Çalar Saat'i sunmaya başladı ve üç yıl bu kanalda kaldı.

2010-2017 yıllarında ise Kanal D'de İrfan Değirmenci ile Günaydın'ı sundu  Şubat 2017'de Kanal D'deki görevinden ayrıldı.

Son olarak da Halk TV'de İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber Bülteni'ni sundu.

İrfan Değirmenci Hangi Kanallarda Çalıştı?

İrfan Değirmenci Hangi Kanallarda Çalıştı?

  • Ostim TV Ocak 1996 - 24 Ekim 1999

  • atv 25 Ekim 1999 - 16 Eylül 2001

  • Star TV 17 Eylül 2001 - 29 Ağustos 2003

  • CNN Türk 30 Ağustos 2003 - 4 Eylül 2005

  • Kanal D 5 Eylül 2005 - 29 Haziran 2007

  • FOX 30 Haziran 2007 - 1 Nisan 2010 İrfan Değirmenci ile Çalar Saat

  • Kanal D 3 Mayıs 2010 - 11 Şubat 2017 İrfan Değirmenci ile Günaydın

  • Halk TV 1 Nisan 2019 - günümüz İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber

İrfan Değirmenci Kitapları ve Ödülleri

İrfan Değirmenci Kitapları ve Ödülleri

Kitapları

  • 2017 - Bir Uyuyup Uyanalım

  • 2018 - Herlanda

Ödülleri

  • (2013) 4. Kristal Ağaç Ödül Töreni - 2013 Yılı Televizyon Sektörü Yılın Girişimcisi (ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu)

  • (2014) 41. Magnum Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Erkek Haber Sunucusu (Kanal D)

İrfan Değirmenci Hangi Partiden Aday Oldu?

İrfan Değirmenci Hangi Partiden Aday Oldu?

İrfan Değirmenci 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili adayı olmuştu. 

Halk TV’deki program sunuculuğunu başka meslektaşına devredeceğini söyleyen Değirmenci,'1960’larda mecliste sınırlı sayıda vekille fırtına gibi esen, 2020’lerin başında, Erdoğan iktidarının sonunda, 4 kişiyle 400 kişilik muhalefet eden TİP'in 5'inci vekili olmaya adayım' ifadelerini kullanmıştı. 

İrfan Değirmenci, 14 Mayıs'ta seçilmedi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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