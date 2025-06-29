Kene Kabusu Sürüyor: Sivas’ta Kene Yüzünden Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 10’a Yükseldi
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte açık alanlarda daha fazla zaman geçiren vatandaşların kene kabusu sürüyor. Son olarak Sivas’ta kene ısırması nedeniyle tedavi gören 30 yaşındaki Uğur Uymaz hayatını kaybetti.
Sivas’ta, kene ısırmasıyla kapılan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.
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Sivas’ta Uğur Uymaz isimli vatandaş 4 gün önce kene ısırığına maruz kaldı.
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30 ilde görüldü.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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