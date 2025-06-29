onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kene Kabusu Sürüyor: Sivas’ta Kene Yüzünden Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 10’a Yükseldi

Kene Kabusu Sürüyor: Sivas’ta Kene Yüzünden Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 10’a Yükseldi

Sivas
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2025 - 13:57

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte açık alanlarda daha fazla zaman geçiren vatandaşların kene kabusu sürüyor. Son olarak Sivas’ta kene ısırması nedeniyle tedavi gören 30 yaşındaki Uğur Uymaz hayatını kaybetti.

Sivas’ta, kene ısırmasıyla kapılan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sivas’ta Uğur Uymaz isimli vatandaş 4 gün önce kene ısırığına maruz kaldı.

Sivas’ta Uğur Uymaz isimli vatandaş 4 gün önce kene ısırığına maruz kaldı.

Kenenin ısırması sonrasında fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Uymaz’a, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konuldu. KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uğur Uymaz’ın hayatını kaybetmesiyle Sivas’ta bu yıl kene yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselmiş oldu.

30 ilde görüldü.

30 ilde görüldü.

Türkiye’de pek çok ilden kene kaynaklı KKKA hastalığı haberleri geliyor. İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yaklaşık 30 ili içine alan coğrafi alan KKKA hastalığının yoğun görülmesi nedeniyle ‘hiperendemik’ bölge sayılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın kene ile ilgili yayınladığı uyarı metni için tıklayınız...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın