Murat Ülker’den Milletvekillerine Çağrı: “Kenevir Yasasına Hayır Deyin”

“Osmanlı’nın bile ekonomik faydasını bildiği halde yasakladığı bu maddeyi, biz bugün hangi denetim garantisiyle topluma sunacağız? Türkiye’nin sosyal yapısı, genç nüfus yoğunluğu ve mevcut bağımlılık problemleri dikkate alındığında, bu yasa geri dönülemez bir zarara yol açacaktır. Bugün “tıbbi” diyerek açacağınız kapı, yarın sokakta çocuklarımızın ellerinde kapanmaz bir yaraya dönüşecektir. Bu mesele ilaç şirketlerinin karı, ithalat ihracat dengesi, ekonomik getiriler meselesi değildir. Bu mesele gençlerimizin sağlığı, toplumumuzun geleceği meselesidir.

Lütfen unutmayınız: Bazı riskler vardır ki, asla yönetilemez.

Bu yasa teklifine “hayır” demek, sadece bir oylama değil; bu ülkenin gençlerine, geleceğine sahip çıkmaktır.”