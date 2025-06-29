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Murat Ülker’den Milletvekillerine Çağrı: “Kenevir Yasasına Hayır Deyin”

Murat Ülker’den Milletvekillerine Çağrı: “Kenevir Yasasına Hayır Deyin”

Murat Ülker
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2025 - 12:23

Türkiye’nin en zengin iş insanlarının başında gelen Murat Ülker, AKP tarafından hazırlanan ve Meclis’e sunulan yeni yasa tasarısında olan “tıbbı kenevir satışı” maddesine karşı çıktı.

Ülker, milletvekillerine “yasaya hayır deyin” çağrısı yaparken, “Bugün 'tıbbi' diyerek açacağınız kapı, yarın sokakta çocuklarımızın ellerinde kapanmaz bir yaraya dönüşecektir.” ifadelerini kullandı.

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AKP’nin sağlıkla ilgili hazırladığı yeni yasa tasarısında yer alan “tıbbı kenevir satışı” gündemde.

AKP’nin sağlıkla ilgili hazırladığı yeni yasa tasarısında yer alan “tıbbı kenevir satışı” gündemde.

AKP’nin hazırladığı yasa tasarısının Meclis’ten geçmesi halinde eczanelerde tıbbı kenevir satışının önü açılmış olacak. 

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta geçtiğimiz günlerde yasa tasarısı ile ilgili yaptığı açıklamada, dünyada kenevirin sağlık alanında yaygın olarak kullanıldığını belirterek, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söylemişti.

Türkiye’nin en zengin insalarından Murat Ülker yasa tasarına karşı çıktı.

Türkiye’nin en zengin insalarından Murat Ülker yasa tasarına karşı çıktı.

Murat Ülker, tıbbı kenevir satışının önü açacak yasa tasarısı ile ilgili açıklama yaptı.

Ülker çağrısında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Milletvekilleri,

Kenevir tarımı ve tıbbi ürün üretimi adı altında sunulan bu yasa tasarısı, yüzeyde sağlık ve ekonomi için bir fırsat gibi görünse de, derinlemesine incelendiğinde toplumumuz ve özellikle gençlerimiz için ciddi bir tehlike kapısı aralamaktadır. Kenevir bitkidir ve bu bitkiden esrar yüksek tetrahidrokannabinol'lü (THC) esrar üretimi teknik olarak oldukça kolaydır. Bitkinin doğası gereği dayanıklı, hızlı büyüyen ve düşük maliyetli bir tarım ürünüdür. Asıl zor olan üretim değil, üretimi kontrol etmek ve denetlemektir. Domuz ve tavşan gibi hızlı yetiştirilme biçimi ile bir anda yayılır ve kontrol dışına çıkar.

“Hollanda’da bile üretimi yasal değil”

“Hollanda’da bile üretimi yasal değil”

Elbette tıbbi kenevirin kontrollü üretimi ve kullanımı dünyada bazı ülkelerde kabul görmektedir. Ancak bu örneklerin büyük bir kısmı, ne yazık ki uyuşturucu kullanımında artış, bağımlılık yaşının düşmesi, sokaklarda daha kolay ulaşılabilen esrar türevleri ve organize suç çetelerinin büyümesi gibi sosyal felaketlerle sonuçlanmıştır. Bu işin kalesi sayılacak Hollanda’da 1970’lerden beri uygulanan “coffee shop” modelinde satış tolere edilse de üretim yasal değil, eğitimli bir tedarik zinciri yoktur ve ekimi yasaktır. Hiç düşündünüz mü neden?

“Kanada’da gençler arasında yüzde 40 artış yaşandı”

“Kanada’da gençler arasında yüzde 40 artış yaşandı”

“Bakınız, Kanada bu konuda bir “örnek ülke” gibi sunulur. Ancak Kanada’da yapılan araştırmalar, yasanın çıkmasından sonra esrar kullanımının özellikle 15-24 yaş arasındaki gençlerde %40 oranında arttığını ortaya koymuştur. Yasanın sadece medikal kenevir için olduğu söylense de, zaman içinde bu sınırların nasıl esnetildiğine hep birlikte şahit olduk. Bugün Kanada’da, neredeyse her köşe başında esrar satışı yapılmakta ve gençler buna rahatça erişebilmektedir. ABD’de benzer şekilde, önce medikal kenevirle başlayan süreç, bugün 24 eyalette keyif amaçlı kullanıma kadar genişlemiş durumda. Peki sonuç? Uyuşturucu bağlantılı ölümler, trafik kazaları ve çocuk yaşta başlayan bağımlılıklar tarihî zirvesinde. Colorado eyaletinde, yasal düzenlemenin ardından esrar kullanımına bağlı trafik kazalarında %62 oranında artış yaşanmıştır.

“Türkiye’de bağımlılık yaşı ortaokula kadar düştü”

“Türkiye’de bağımlılık yaşı ortaokula kadar düştü”

Sayın milletvekilleri, biz Türkiye olarak daha sahte içki sorununu çözememiş, her yıl onlarca insanımızı bu nedenle toprağa veren bir ülkeyiz. Uyuşturucuya bağlı ölümler her yıl artıyor. Bağımlılık yaşı ortaokula kadar düşmüş durumda. Uyuşturucu baronlarının nasıl büyüdüğünü, nasıl yeni alanlar aradığını hepimiz biliyoruz. Kenevir tarımını “sanayi” veya “ilaç” adıyla meşrulaştırmak, bu çetelere yeni ve legal bir arka kapı açmak demektir. Sanmayın ki kontrol edebiliriz. Dünya örnekleri bize şunu söylüyor: Uyuşturucu ticareti kılıf değiştirir ama amacından asla vazgeçmez.”

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“Osmanlı bile yasaklamış”

“Osmanlı bile yasaklamış”

Osmanlı’nın bile ekonomik faydasını bildiği halde yasakladığı bu maddeyi, biz bugün hangi denetim garantisiyle topluma sunacağız? Türkiye’nin sosyal yapısı, genç nüfus yoğunluğu ve mevcut bağımlılık problemleri dikkate alındığında, bu yasa geri dönülemez bir zarara yol açacaktır. Bugün “tıbbi” diyerek açacağınız kapı, yarın sokakta çocuklarımızın ellerinde kapanmaz bir yaraya dönüşecektir. Bu mesele ilaç şirketlerinin karı, ithalat ihracat dengesi, ekonomik getiriler meselesi değildir. Bu mesele gençlerimizin sağlığı, toplumumuzun geleceği meselesidir.

Lütfen unutmayınız: Bazı riskler vardır ki, asla yönetilemez.

Bu yasa teklifine “hayır” demek, sadece bir oylama değil; bu ülkenin gençlerine, geleceğine sahip çıkmaktır.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Ziya Akbaş

Eğer gençleri çok düşünüyorsan markanda kaliteli ve doğal ürün kullanırsın, yedirdiğin sağlıksız kimyasalın haddi hesabı yok. Yine boş bir beyan olmuş.

Art Ankara

Ne anlatıyorsun arkadaş sen, "yarın çocuklarımızın ellerinde kapanmaz yara olacakmış", sen bugüne bak, sanki parklarda torbacılar cirit atmıyor, sokaklarda m... Devamını Gör

ayda

Tıbbi kenevirde THC yok, sayın Ülker...Kannabidiol yani CBD yağı kullanılmakta.. Kiii bu yağ pek çok sektörde zaten kullanılmakta..