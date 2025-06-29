Murat Ülker’den Milletvekillerine Çağrı: “Kenevir Yasasına Hayır Deyin”
Türkiye’nin en zengin iş insanlarının başında gelen Murat Ülker, AKP tarafından hazırlanan ve Meclis’e sunulan yeni yasa tasarısında olan “tıbbı kenevir satışı” maddesine karşı çıktı.
Ülker, milletvekillerine “yasaya hayır deyin” çağrısı yaparken, “Bugün 'tıbbi' diyerek açacağınız kapı, yarın sokakta çocuklarımızın ellerinde kapanmaz bir yaraya dönüşecektir.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKP’nin sağlıkla ilgili hazırladığı yeni yasa tasarısında yer alan “tıbbı kenevir satışı” gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en zengin insalarından Murat Ülker yasa tasarına karşı çıktı.
“Hollanda’da bile üretimi yasal değil”
“Kanada’da gençler arasında yüzde 40 artış yaşandı”
“Türkiye’de bağımlılık yaşı ortaokula kadar düştü”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Osmanlı bile yasaklamış”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Eğer gençleri çok düşünüyorsan markanda kaliteli ve doğal ürün kullanırsın, yedirdiğin sağlıksız kimyasalın haddi hesabı yok. Yine boş bir beyan olmuş.
Ne anlatıyorsun arkadaş sen, "yarın çocuklarımızın ellerinde kapanmaz yara olacakmış", sen bugüne bak, sanki parklarda torbacılar cirit atmıyor, sokaklarda m... Devamını Gör
Tıbbi kenevirde THC yok, sayın Ülker...Kannabidiol yani CBD yağı kullanılmakta.. Kiii bu yağ pek çok sektörde zaten kullanılmakta..