Giresun’daki Turistik Mavi Göl’ün Son Hali: Turizm Sezonu Başlamadan Bitti

Yaşanan değişim, özellikle sosyal medya aracılığıyla Mavi Göl'ü merak edip kilometrelerce yol kat ederek bölgeye gelen ziyaretçileri hayal kırıklığına uğrattı.

Hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen turistler duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

'Keşke bu çalışmaların yapılacağına dair bir bilgilendirme olsaydı. Biz buraya büyük beklentilerle geldik, zaman ve para harcadık. ancak karşımızda ne yazık ki o meşhur mavi göl değil, çamur gölü bulduk. Sezonun tam da açıldığı bir dönemde bu tür bir çalışmanın yapılmasını doğru bulmuyoruz.'