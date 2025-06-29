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Giresun’daki Turistik Mavi Göl’ün Son Hali: Turizm Sezonu Başlamadan Bitti

Giresun’daki Turistik Mavi Göl’ün Son Hali: Turizm Sezonu Başlamadan Bitti

Giresun
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2025 - 11:56

Giresun’un Dereli ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Mavi Göl, plansız yapılan dere ıslah çalışması sonrasında çamur gölüne döndü.

Mavi Göl’ü görmek için gelen ancak çamur deryasıyla karşılaşan turistler de yaşananlara isyan etti.

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Karadeniz’in en nadide güzeliklerinden biri de Giresun’daki Mavi Göl’dü.

Karadeniz’in en nadide güzeliklerinden biri de Giresun’daki Mavi Göl’dü.

Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan ve görenleri mest eden turkuaz rengiyle dikkat çeken Mavi Göl, sodalı kaynak suyunun geçtiği derede yapılan ıslah çalışması nedeniyle çamur deryasına döndü.

"Keşke bilgilendirme olsaydı"

"Keşke bilgilendirme olsaydı"

Yaşanan değişim, özellikle sosyal medya aracılığıyla Mavi Göl'ü merak edip kilometrelerce yol kat ederek bölgeye gelen ziyaretçileri hayal kırıklığına uğrattı.

Hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen turistler duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

'Keşke bu çalışmaların yapılacağına dair bir bilgilendirme olsaydı. Biz buraya büyük beklentilerle geldik, zaman ve para harcadık. ancak karşımızda ne yazık ki o meşhur mavi göl değil, çamur gölü bulduk. Sezonun tam da açıldığı bir dönemde bu tür bir çalışmanın yapılmasını doğru bulmuyoruz.'

Turizm sezonu başlamadan sona erdi.

Turizm sezonu başlamadan sona erdi.

Doğal güzelliğiyle bölge turizmine önemli katkı sağlayan Mavi Göl'de yaşanan bu durum, turizmciler ve esnaf arasında da endişeye yol açtı. Her yıl sezon boyunca özellikle hafta sonları dolup taşan park alanında bu yıl beklenen yoğunluk yaşanmazken, işletme sahipleri de gelir kaybından dertli. Yetkililerden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mavi Göl'den görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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herohe7189

o yuzden lgbtquia+ dan dewam,badeci hudapara yedmezzz eveddd lila.

Sümeyra Özener

Doğamız için çok üzgünüm ama Karadenizlilere zerre acımıyorum. Para kazanmak için koca bölgeyi Araplara peşkeş çektiler, onlara yaranmak için yeşili de maviy... Devamını Gör