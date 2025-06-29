Giresun’daki Turistik Mavi Göl’ün Son Hali: Turizm Sezonu Başlamadan Bitti
Giresun’un Dereli ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Mavi Göl, plansız yapılan dere ıslah çalışması sonrasında çamur gölüne döndü.
Mavi Göl’ü görmek için gelen ancak çamur deryasıyla karşılaşan turistler de yaşananlara isyan etti.
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Karadeniz’in en nadide güzeliklerinden biri de Giresun’daki Mavi Göl’dü.
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"Keşke bilgilendirme olsaydı"
Turizm sezonu başlamadan sona erdi.
Mavi Göl'den görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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o yuzden lgbtquia+ dan dewam,badeci hudapara yedmezzz eveddd lila.
Doğamız için çok üzgünüm ama Karadenizlilere zerre acımıyorum. Para kazanmak için koca bölgeyi Araplara peşkeş çektiler, onlara yaranmak için yeşili de maviy... Devamını Gör