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22 Yaşındaki Genç Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti: Ablasının Evlenmesine Üzülmüş

22 Yaşındaki Genç Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti: Ablasının Evlenmesine Üzülmüş

Hatay
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2025 - 10:52

Ablasının düğünü için İstanbul’dan memleketi Hatay’a giden 22 yaşındaki Tayfur Barut kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Düğün hazırlığı yaparken çocuklarını son yolculuğuna uğurlayan ailede büyük üzüntü yaşandı.

Genç adamın amcası, “Ablasının gelin olup evden ayrılmasına üzülüyordu ve elim bir kalp krizi geçirerek vefat etti.” açıklamasında bulundu.

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İstanbul’da tamirci olarak çalışan 22 yaşındaki Tayfur Barut ablasının düğünü için memleketi Hatay’ın Kumlu ilçesine gitti.

İstanbul’da tamirci olarak çalışan 22 yaşındaki Tayfur Barut ablasının düğünü için memleketi Hatay’ın Kumlu ilçesine gitti.

Düğün hazırlıklarına yardım eden Barut, ablasının yaşayacağı eve çeyiz taşınması sağldı. Ertesi gün sabah saatlerinde aniden fenalaşan Barut, kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Akpınar Mahallesi Mezarlığına defnedilen Barut'un cenazesinde ailesi ve sevdikleri büyük üzüntü yaşadı.

“Ablasından ayrılacağı için üzülüyordu”

“Ablasından ayrılacağı için üzülüyordu”

Yeğeni Barut'un ablasının düğününe gelip aniden kalp krizi geçirerek vefat ettiğini ifade eden amcası Abdurrahman Barut, 'Rahmetli Tayfur'umuz bizim gözbebeğimizdi. Hiçbir sağlık problemi yoktu. Tayfur'un ablasının düğünü vardı. Ablasının gelin olup evden ayrılmasına üzülüyordu ve elim bir kalp krizi geçirerek vefat etti. Sağlık durumu gayet iyiydi. Paşalar gibi askerliğini yaptı. Tamircilik mesleğinde çalışıyordu. Ablasının düğünü için İstanbul'dan gelmişti. Ablasından ayrılacağı için üzüntüsünde aniden kalp krizi geçirerek vefat etti ' ifadelerini kullandı.

Büyük üzüntü yaşanan cenazeden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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