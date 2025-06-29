22 Yaşındaki Genç Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti: Ablasının Evlenmesine Üzülmüş
Ablasının düğünü için İstanbul’dan memleketi Hatay’a giden 22 yaşındaki Tayfur Barut kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Düğün hazırlığı yaparken çocuklarını son yolculuğuna uğurlayan ailede büyük üzüntü yaşandı.
Genç adamın amcası, “Ablasının gelin olup evden ayrılmasına üzülüyordu ve elim bir kalp krizi geçirerek vefat etti.” açıklamasında bulundu.
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İstanbul’da tamirci olarak çalışan 22 yaşındaki Tayfur Barut ablasının düğünü için memleketi Hatay’ın Kumlu ilçesine gitti.
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“Ablasından ayrılacağı için üzülüyordu”
Büyük üzüntü yaşanan cenazeden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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