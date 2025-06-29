Bakanlığın Yeni Projesi: İstanbul’daki Sanayi Tesisleri Anadolu’ya Taşınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu projeye göre İstanbul’da bulunan yaklaşık 30 bine yakın sanayi kuruluşu Anadolu’ya taşınacak.
Bakanlık yeni proje ile deprem riski bulunan İstanbul’da maddi kaybı azaltmaya çalışacak. Ayrıca sanayi kuruluşlarıyla birlikte Anadolu’ya gidecek yüzbinlerce vatandaş nedeniyle İstanbul’da kira fiyatlarının da düşmesi amaçlanıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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