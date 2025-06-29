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Bakanlığın Yeni Projesi: İstanbul’daki Sanayi Tesisleri Anadolu’ya Taşınacak

Bakanlığın Yeni Projesi: İstanbul’daki Sanayi Tesisleri Anadolu’ya Taşınacak

Murat Kurum
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2025 - 10:33

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu projeye göre İstanbul’da bulunan yaklaşık 30 bine yakın sanayi kuruluşu Anadolu’ya taşınacak.

Bakanlık yeni proje ile deprem riski bulunan İstanbul’da maddi kaybı azaltmaya çalışacak. Ayrıca sanayi kuruluşlarıyla birlikte Anadolu’ya gidecek yüzbinlerce vatandaş nedeniyle İstanbul’da kira fiyatlarının da düşmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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İstanbul, Türkiye’nin en yüksek deprem riski bulunan kentlerinin başında geliyor.

İstanbul, Türkiye’nin en yüksek deprem riski bulunan kentlerinin başında geliyor.

Buna karşı kentte 30 bine yakın irili ufaklı sanayi kuruluşu bulunuyor. 20 milyonu geçen nüfusu ile adeta bir ülke gibi olan İstanbul’un yükünü azaltmak için bakanlık harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı yeni projeyle, İstanbul’daki sanayi tesislerinin Anadolu’ya taşınması hedefleniyor.

Çoğu firma 2000 öncesi binada!

Çoğu firma 2000 öncesi binada!

Türkiye Gazetesi’nden Necmi Çiçekçi’nin haberine göre,  İstanbul’da irili ufaklı 30 binden fazla sanayi tesisi bulunuyor. Bu tesislerin birçoğu 2000 yılından önce inşa edildi. Bu sebeple deprem konusunda risk taşıyor.

Bir diğer tarafı ise projenin tersine göçü destekleyecek olması. Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul, düzenli göç alan bir metropol. Ancak bu nüfus yoğunluğu bazı sorunları beraberinde getiriyor. 

Birincisi barınma krizi… Kalabalık şehir olması sebebiyle kiralık konut fiyatları sürekli artış gösteriyor. İkincisi ulaşım… Artan insan popülasyonu metropolün trafiğini içinden çıkılmaz bir hâle getiriyor. Sanayinin Anadolu’ya taşınması bu meseleleri çözerken, bölgenin kalkınmasına da ciddi destek vermesi bekleniyor.

Tersine göç dalgası hedefleniyor.

Tersine göç dalgası hedefleniyor.

Projenin en önemli etkilerinden biri ise tersine göçü tetikleyecek olması. Bugüne kadar ekonomik mecburiyetler sebebiyle İstanbul gibi metropollere göç eden vatandaşlar, artık kendi şehirlerinde kalabilecek. Sanayi tesislerinin Anadolu’ya taşınmasıyla birlikte, iş imkânları yerel düzeyde artacak, aileler büyükşehirlere göç etmek mecburiyetinde kalmayacak. 

Bu adım, sadece ferdî hayatları kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Anadolu şehirlerini ekonomik olarak güçlendirecek. Bölgeler arası gelir farkı azalacak, ihracat potansiyeli olan şehirlerde üretim ve ticaret hareketlenecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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rednose34

Aynısını askeri kışlalar için yaptılar. Kışlaları şehirdışına taşıyıp imara açtılar kışlaların yerlerine yandaşlara gökdelen diktirdiler. Şimdi sanayi bölgel... Devamını Gör

Berk

Bu Muharrem İnce'nin 2018de ki seçim vaadi değil miydi? Birde Konya Karaman civarına yapıp Mersin limanına bağlayın tam olsun.

yaşar ridvan gül

Bu gibi projeleri hayata geçirmeye sizin siyasi ömrünüz yetmez