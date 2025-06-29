Bakanlığın Yeni Projesi: İstanbul’daki Sanayi Tesisleri Anadolu’ya Taşınacak

Türkiye Gazetesi’nden Necmi Çiçekçi’nin haberine göre, İstanbul’da irili ufaklı 30 binden fazla sanayi tesisi bulunuyor. Bu tesislerin birçoğu 2000 yılından önce inşa edildi. Bu sebeple deprem konusunda risk taşıyor.

Bir diğer tarafı ise projenin tersine göçü destekleyecek olması. Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul, düzenli göç alan bir metropol. Ancak bu nüfus yoğunluğu bazı sorunları beraberinde getiriyor.

Birincisi barınma krizi… Kalabalık şehir olması sebebiyle kiralık konut fiyatları sürekli artış gösteriyor. İkincisi ulaşım… Artan insan popülasyonu metropolün trafiğini içinden çıkılmaz bir hâle getiriyor. Sanayinin Anadolu’ya taşınması bu meseleleri çözerken, bölgenin kalkınmasına da ciddi destek vermesi bekleniyor.