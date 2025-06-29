onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara Güne Depremle Uyandı: Ankara Çubuk’ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ankara Güne Depremle Uyandı: Ankara Çubuk’ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2025 - 09:20

AFAD, Ankara’nın Çubuk ilçesinde bu sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde yaşanan deprem korkuya neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başkent Ankara güne depremle uyandı.

Başkent Ankara güne depremle uyandı.

AFAD’ın paylaşımına göre merkez üssü Çubuk olan 3.6 büyüklüğündeki saat 08.20’de ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

AFAD’ın paylaşımı👇

AFAD’ın paylaşımı👇
twitter.com

Kandilli Rasathanesi’nin paylaşımı 👇

Kandilli Rasathanesi’nin paylaşımı 👇
twitter.com

Depremi hisseden bazı Ankaralı vatandaşların paylaşımları 👇

Depremi hisseden bazı Ankaralı vatandaşların paylaşımları 👇
twitter.com

'3.6 mi?? En az 4.7 - 5 tir o. Uykudan kalktık yahu.'

👇

👇
twitter.com

'Bir öne bir arkaya gittim uykumda çok sağlam hissettik. Keçiören'de 3.6 gibi değildi geçmiş olsun.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

'Bu nasıl 3.7 uykumdan kalktım.'

👇

👇
twitter.com

'Keçiören gibi kayalıkların üstünde olan bir yerde, uykumdan uyandırdı. 3 saniye sürdü ama iyi vurdu. Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun Ankara.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın