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Ekrem İmamoğlu'nun Hedefinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Var

Ekrem İmamoğlu'nun Hedefinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2025 - 22:09

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. İmamoğlu, mevcut sistemin Türkiye'yi her alanda geriye götürdüğünü savunarak, 'Amacımız, ülkemizi dibe sürükleyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulmaktır' ifadelerini kullandı.

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"Dünyada biri öksürse Türkiye zatürre oluyor"

"Dünyada biri öksürse Türkiye zatürre oluyor"

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

'Dünyada biri öksürse Türkiye zatürre oluyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan’ın ülkemizin kırılganlığını hatırlatan tespitlerini grup toplantılarındaki konuşmalarından okudum.

Bu önemli sorunu anlamak ve farkında olup çözüm üretmek yerine, vatandaşa, piyasalara, hülasa bütün önemli konulara kulaklarını kapatmış ve milletinden kopmuş bir iktidarla karşı karşıyayız.'

"Türkiye’nin itibarını bir fotoğraf karesine sıkıştırmış iktidar acizliğini yaşıyoruz."

"Türkiye’nin itibarını bir fotoğraf karesine sıkıştırmış iktidar acizliğini yaşıyoruz."

'Dahası toplumun güvenini ve moralini yerle bir eden hamlelerine devam eden bir iktidar ve aparatları var.

-Diploma iptali,

-Kumpas davaları ve İBB operasyonları,

-CHP’ye yönelik yargı operasyonları,

-Hapse atılan siyasiler, genel başkanlar, medya mensupları,

-Kapatılan, cezalandırılan medya,

-Baskı ve tehdit altındaki muhalefet…

Tüm bunlar ülkemizin güvenilirliğini, itibarını yerle bir ederken yatırımcıyı da arkasına bakmadan kaçırıyor.

Türkiye’nin itibarını bir fotoğraf karesine sıkıştırmış iktidar acizliğini yaşıyoruz.

Biz, ülkemizin geleceğini tasarlarken şu ilkelerin vazgeçilmez olduğunu görüyoruz.

İtibarlı bir dış politika, vizyoner ve sıçrayarak kalkınan bir Türkiye, çalışan ve üreten bir ekonomi. Adil paylaşımı esas alan bir düzen, hukukun üstünlüğü ve güçler ayrılığı ilkesine dayanan bağımsız bir yargı sistemi.'

"Amacımız bu sistemi değiştirmek"

"Amacımız bu sistemi değiştirmek"

'Amacımız, ülkemizi her alanda dibe sürükleyen mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulmaktır.

Gençlerimizi umutla, çocuklarımızı güvenle geleceğe hazırlayan demokratik ve güçlü bir parlamenter sistemi hedefliyoruz. Hedefimize milletimizin desteğiyle ulaşacağız. Çünkü millet böyle istiyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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