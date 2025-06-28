Ekrem İmamoğlu'nun Hedefinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Var
İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. İmamoğlu, mevcut sistemin Türkiye'yi her alanda geriye götürdüğünü savunarak, 'Amacımız, ülkemizi dibe sürükleyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulmaktır' ifadelerini kullandı.
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"Dünyada biri öksürse Türkiye zatürre oluyor"
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"Türkiye’nin itibarını bir fotoğraf karesine sıkıştırmış iktidar acizliğini yaşıyoruz."
"Amacımız bu sistemi değiştirmek"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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