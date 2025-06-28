Ekrem İmamoğlu'nun Hedefinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Var

'Dahası toplumun güvenini ve moralini yerle bir eden hamlelerine devam eden bir iktidar ve aparatları var.

-Diploma iptali,

-Kumpas davaları ve İBB operasyonları,

-CHP’ye yönelik yargı operasyonları,

-Hapse atılan siyasiler, genel başkanlar, medya mensupları,

-Kapatılan, cezalandırılan medya,

-Baskı ve tehdit altındaki muhalefet…

Tüm bunlar ülkemizin güvenilirliğini, itibarını yerle bir ederken yatırımcıyı da arkasına bakmadan kaçırıyor.

Türkiye’nin itibarını bir fotoğraf karesine sıkıştırmış iktidar acizliğini yaşıyoruz.

Biz, ülkemizin geleceğini tasarlarken şu ilkelerin vazgeçilmez olduğunu görüyoruz.

İtibarlı bir dış politika, vizyoner ve sıçrayarak kalkınan bir Türkiye, çalışan ve üreten bir ekonomi. Adil paylaşımı esas alan bir düzen, hukukun üstünlüğü ve güçler ayrılığı ilkesine dayanan bağımsız bir yargı sistemi.'