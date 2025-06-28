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Onur Yürüyüşü Öncesinde Taksim'de Bir Kez Daha Tedbirler Artırıldı

Onur Yürüyüşü Öncesinde Taksim'de Bir Kez Daha Tedbirler Artırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2025 - 18:02

İstanbul'da düzenlenecek Onur Yürüyüşü öncesinde Taksim çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim ve çevresinde olağanüstü hal ilan ederek bir dizi yasak kararı aldı. Karara göre, bölgeye giriş-çıkışlar kısıtlanırken, yürüyüş ve toplanma gibi eylemlere izin verilmeyecek. Polis ekipleri bugünden itibaren bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Yarın LGBTİ+ Onur Yürüyüşü var.

Yarın LGBTİ+ Onur Yürüyüşü var.

29 Haziran Pazar günü, 33. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında geleneksel Onur Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşe katılacak gruplar, Taksim çağrısı yaparken bugün Valilik tarafından bir açıklama yayınlandı.

24 saatllik tedbir...

24 saatllik tedbir...

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrılarına dikkat çekilerek, alınan yasak kararının yasal dayanaklarına vurgu yapıldı. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında, Beyoğlu'nda her türlü etkinliğin yasaklandığı belirtildi. Buna göre, 29 Haziran Pazar günü saat 00.01'den itibaren Beyoğlu sınırları içinde toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, bildiri dağıtımı ve oturma eylemi gibi faaliyetlere izin verilmeyecek.

Trafik kısıtlamaları da olacak.

Trafik kısıtlamaları da olacak.

Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bazı bölgeler geçici olarak kapatılacak. Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı çevresi bariyerlerle çevrilecek. Taksim Meydanı, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi'nden Tünel Meydanı’na kadar olan alan hem araç hem de yaya trafiğine kapatılacak. Gerek görüldüğünde bu bölgelerde kontrollü geçişlere izin verilebilecek. Ayrıca ilçe genelinde olası toplumsal olaylara karşı farklı noktalarda da trafik kısıtlamaları uygulanabilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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