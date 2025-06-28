Onur Yürüyüşü Öncesinde Taksim'de Bir Kez Daha Tedbirler Artırıldı
İstanbul'da düzenlenecek Onur Yürüyüşü öncesinde Taksim çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim ve çevresinde olağanüstü hal ilan ederek bir dizi yasak kararı aldı. Karara göre, bölgeye giriş-çıkışlar kısıtlanırken, yürüyüş ve toplanma gibi eylemlere izin verilmeyecek. Polis ekipleri bugünden itibaren bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
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Yarın LGBTİ+ Onur Yürüyüşü var.
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24 saatllik tedbir...
Trafik kısıtlamaları da olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Onur mu? Neyin onuru?