Onur Yürüyüşü Öncesinde Taksim'de Bir Kez Daha Tedbirler Artırıldı

Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bazı bölgeler geçici olarak kapatılacak. Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı çevresi bariyerlerle çevrilecek. Taksim Meydanı, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi'nden Tünel Meydanı’na kadar olan alan hem araç hem de yaya trafiğine kapatılacak. Gerek görüldüğünde bu bölgelerde kontrollü geçişlere izin verilebilecek. Ayrıca ilçe genelinde olası toplumsal olaylara karşı farklı noktalarda da trafik kısıtlamaları uygulanabilecek.