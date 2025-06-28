3. Dünya Savaşı'nda Hayatta Kalabileceğiniz En Güvenli Ülkeler Belli Oldu: Listede Türkiye'de Var
3. Dünya Savaşı'nda bile hayatta kalabileceğiniz en güvenli ülkeler belli oldu. Dünya genelinde güvenlik seviyelerini karşılaştıran 2025 Küresel Barış Endeksi açıklandı. Listede yer alan Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.
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İsrail ile İran arasındaki savaşa ABD'nin de dahil olması dünyayı endişeye sürüklüyor.
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Endeksin ilk sıralarında barışçıl ve istikrarlı ülkeler yer alıyor. İzlanda, listenin en üst sırasında yer alarak dünyanın en güvenli ülkesi unvanını bir kez daha korudu. Onu da İrlanda ve Yeni Zelanda takip etti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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