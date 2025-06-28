3. Dünya Savaşı'nda Hayatta Kalabileceğiniz En Güvenli Ülkeler Belli Oldu: Listede Türkiye'de Var

Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü (Institute for Economics and Peace) tarafından 2025 Küresel Barış Endeksi yayımlandı. Endeks, barış ve güvenlik durumu ile bir ülkedeki büyük ölçekli bir çatışmaya bakışı analiz ediyor. Endeks, ülkeleri değerlendirirken temel aldığı başlıklar şöyle:

-İç güvenlik ve suç oranları

-Terör tehdidi ve iç çatışmalar

-Siyasi istikrar düzeyi

-Askeri harcamalar ve dış müdahale eğilimleri

-Hukukun üstünlüğü ve adalet sisteminin işleyişi

Bu kriterlere göre yapılan değerlendirmede Türkiye’nin; sınır ötesi askeri operasyonlar, terör olayları, politik kutuplaşma, ifade özgürlüğü sorunları ve iç güvenlik endişeleri nedeniyle düşük puan aldığı belirtiliyor.