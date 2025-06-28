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3. Dünya Savaşı'nda Hayatta Kalabileceğiniz En Güvenli Ülkeler Belli Oldu: Listede Türkiye'de Var

3. Dünya Savaşı'nda Hayatta Kalabileceğiniz En Güvenli Ülkeler Belli Oldu: Listede Türkiye'de Var

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.06.2025 - 16:50

3. Dünya Savaşı'nda bile hayatta kalabileceğiniz en güvenli ülkeler belli oldu. Dünya genelinde güvenlik seviyelerini karşılaştıran 2025 Küresel Barış Endeksi açıklandı. Listede yer alan Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

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İsrail ile İran arasındaki savaşa ABD'nin de dahil olması dünyayı endişeye sürüklüyor.

İsrail ile İran arasındaki savaşa ABD'nin de dahil olması dünyayı endişeye sürüklüyor.

Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü (Institute for Economics and Peace) tarafından 2025 Küresel Barış Endeksi yayımlandı. Endeks, barış ve güvenlik durumu ile bir ülkedeki büyük ölçekli bir çatışmaya bakışı analiz ediyor. Endeks, ülkeleri değerlendirirken temel aldığı başlıklar şöyle: 

-İç güvenlik ve suç oranları

-Terör tehdidi ve iç çatışmalar

-Siyasi istikrar düzeyi

-Askeri harcamalar ve dış müdahale eğilimleri

-Hukukun üstünlüğü ve adalet sisteminin işleyişi

Bu kriterlere göre yapılan değerlendirmede Türkiye’nin; sınır ötesi askeri operasyonlar, terör olayları, politik kutuplaşma, ifade özgürlüğü sorunları ve iç güvenlik endişeleri nedeniyle düşük puan aldığı belirtiliyor.

Endeksin ilk sıralarında barışçıl ve istikrarlı ülkeler yer alıyor. İzlanda, listenin en üst sırasında yer alarak dünyanın en güvenli ülkesi unvanını bir kez daha korudu. Onu da İrlanda ve Yeni Zelanda takip etti.

Endeksin ilk sıralarında barışçıl ve istikrarlı ülkeler yer alıyor. İzlanda, listenin en üst sırasında yer alarak dünyanın en güvenli ülkesi unvanını bir kez daha korudu. Onu da İrlanda ve Yeni Zelanda takip etti.

Her durumda güvenli sayılan ülkeler ise şunlar:

1. İzlanda: 2008’den beri kesintisiz Küresel Barış Endeksi birincisi. Coğrafi izolasyonu, ordusunun olmaması, fakat sağlam demokrasiye sahip olması ve jeotermal enerjiyle kendine yeterlilik gibi özellikleri onu çok güvenli yapıyor. 

2. İrlanda: Ada ülkesi olması ve Britanya'dan bağımsızlığı onu güvenli ülkeler listesine sokuyor. 

3. Yeni Zelanda: Güvenliği büyük ölçüde coğrafi konumuyla, dışa dönük olmayan dış politikasına ve güçlü demokrasisine dayanıyor. 

4. Avusturya: Avrupa'da NATO üyesi olmayan birkaç ülkeden biri olması onu güvenli ülkeler konumuna yerleştiriyor.

5. İsviçre: Sürpriz olmamakla birlikte, çevrede savaşlar olsa da çatışmalardan etkilenmiyor. NATO üyesi değil ve İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma halk sığınakları var.

6. Singapur: Asya’da yükselişte olan bu ülke, çatışma bölgelerine yakın olsa da temel ihtiyaçlara erişimde gıda ve enerji konusunda çığır açtı.

7. Portekiz

8. Danimarka

9. Slovenya

10. Finlandiya

Türkiye ise 163 ülke arasında 146. sırada yer alıyor. Türkiye’nin hemen önünde de 145. sıradaki Filistin bulunurken, 147. sırada ise Irak yer aldı. 

Güvenlik endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Türkiye’de hem iç güvenlik ortamının hem de toplumsal uyumun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Listenin son 3 sırası ise şu şekilde şekillendi:

161- Sudan

162- Ukrayna

163- Rusya

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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