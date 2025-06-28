Sakarya'da Alevler Durdurulamıyor: Köyler Boşaltılmaya Başlandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alevlerle mücadeleye TSK da destek verdi. Konuya ilişkin konuşan Vali Faik Oktay Sözer, şunları söyledi:
Alevler, Bilecek'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, 7 köy yeri boşaltıldı. 17 haneli bir köyde 13 ev tamamen yandı.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın