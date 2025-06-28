onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sakarya'da Alevler Durdurulamıyor: Köyler Boşaltılmaya Başlandı

Sakarya'da Alevler Durdurulamıyor: Köyler Boşaltılmaya Başlandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.06.2025 - 11:31

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik'e sıçradı. Alevler büyüdü ve 7 köy yeri boşaltıldı. Yangın kontrol altına alınması için TSK da destek verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede ‘Kriz Merkezi’ kuruldu.Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede ‘Kriz Merkezi’ kuruldu.

Alevlerle mücadeleye TSK da destek verdi. Konuya ilişkin konuşan Vali Faik Oktay Sözer, şunları söyledi:

Alevlerle mücadeleye TSK da destek verdi. Konuya ilişkin konuşan Vali Faik Oktay Sözer, şunları söyledi:

'7 köy ve 10 bağlı olmak üzere toplam 17 yerleşim yerinde 367 vatandaş güvenli alana tahliye edilmiş, 762 küçükbaş hayvan ve 709 büyükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlar evlerinden uzakta güvenli bölgede beklemektedir.'

Alevler, Bilecek'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, 7 köy yeri boşaltıldı. 17 haneli bir köyde 13 ev tamamen yandı.

Alevler, Bilecek'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, 7 köy yeri boşaltıldı. 17 haneli bir köyde 13 ev tamamen yandı.

Taraklı ilçesinde henüz kontrol altına alınamayan ve çevre yerleşim yerlerine yaklaşan yangında, tedbir amaçlı iki mahalle tahliye edildi.

Alevler büyümesiyle birlikte Köprücek köyü Hacıdurmuşlar Mahallesi’nde 73 vatandaş, 7 küçükbaş ve 76 büyükbaş hayvan, Taşcıahiler köyü Seyfiler Mahalles’inde 27 vatandaş, 10 küçükbaş ve 107 büyükbaş hayvan, Alıç köyü ve bu köye bağlı Akçaözü ve Elmümin mahallelerinde 46 vatandaş, 307 küçükbaş ve 52 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Ormancılar Mahallesi 1 vatandaş ve 25 büyükbaş hayvan, Akçakavak köyü 70 vatandaş, 150 küçükbaş ve 28 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Muratlar Mahallesi’nde 30 vatandaş, 65 küçükbaş ve 79 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Bağışlar, Yağcılar ve Şehler mahallelerinde 105 vatandaş, 165 küçükbaş ve 302 büyükbaş hayvan, Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi’nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan, Kümbet köyüne bağlı Dumanlar Mahallesi’nde 5 vatandaş, 43 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın