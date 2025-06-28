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Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Libya'da Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Libya'da Bir Asker Şehit Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.06.2025 - 10:37

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Libya’da görev yapmakta olan Albay İsmail Haldun Maden'in geçirdiği kalp krizi neticesinde şehit olduğunu duyurdu.

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Libya’da görev yapmakta olan Albay İsmail Haldun Maden'den acı haber geldi.

Libya’da görev yapmakta olan Albay İsmail Haldun Maden'den acı haber geldi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Libya’da bir askerin şehit olduğu açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Libya’da görev yapmakta olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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