Beyin Kanaması Sonucu Ölümden Dönen Canan Dağdeviren Taburcu Oldu
Dünyanın en büyük üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan dünyaca ünlü fizik mühendisi Canan Dağdeviren geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçip ölümden dönmüştü. Dağdeviren taburcu olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim dünyasında icatlarıyla takdir toplayıp çok sayıda ödül alan Prof. Canan Dağdeviren bilim insanı Canan Dağdeviren, ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi‘nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk ünvanına sahip.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beklenen iyi haber geldi.
Dağdeviren taburcu olduğu anlara ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.
işte o paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
oc nun membasina düşmüşüz bakıyoruz canan hoca beyin kanamasi geçiriyor ferdi zeyrek elektrik çarpmasından hayatını kaybediyor o kadar kötü oc varken hep iyi... Devamını Gör