onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Beyin Kanaması Sonucu Ölümden Dönen Canan Dağdeviren Taburcu Oldu

Beyin Kanaması Sonucu Ölümden Dönen Canan Dağdeviren Taburcu Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.06.2025 - 10:21

Dünyanın en büyük üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan dünyaca ünlü fizik mühendisi Canan Dağdeviren geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçip ölümden dönmüştü. Dağdeviren taburcu olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim dünyasında icatlarıyla takdir toplayıp çok sayıda ödül alan Prof. Canan Dağdeviren bilim insanı Canan Dağdeviren, ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi‘nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk ünvanına sahip.

Bilim dünyasında icatlarıyla takdir toplayıp çok sayıda ödül alan Prof. Canan Dağdeviren bilim insanı Canan Dağdeviren, ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi‘nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk ünvanına sahip.

Dağdeviren'in başarıları bununla da kalmadı. ABD’nin en prestijli dergilerinden Forbes’un “30 Yaş Altı Bilim İnsanı” listesine ve MIT (Massachusetts Institute of Technology) yayını Technology Review’ın her yıl açıkladığı ’35 yaş altı Mucitler Listesi’ne de adını yazdırmayı başarmıştı.

Başarıyla gururlandıran Canan Dağdeviren geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirip ölümden döndü.

9 Haziran'da geçirdiği beyin kanamasının ardından 12 gün yoğun bakım ünitesinde kaldığını anlatan Dağdeviren, “964 adet ilaç kullandım. Damar yoluyla aldığım ilaçları saymıyorum bile. Hâlâ hastanedeyim, daha iyiyim. Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara” demişti.

Beklenen iyi haber geldi.

Beklenen iyi haber geldi.

Canan Dağdeviren, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Dağdeviren taburcu olduğu anlara ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Dağdeviren taburcu olduğu anlara ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Dağdeviren paylaşımına, '6 aydır hazırlık yaptığımız önemli sunumumu yaptım, sevdiklerimi kucakladım. Şimdi bedenimi ve ruhumu nadasa alma vakti, çok şükür iyiyim, daha da iyi olacağım' diye yazdı.

işte o paylaşım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Selçuk Ulucan

oc nun membasina düşmüşüz bakıyoruz canan hoca beyin kanamasi geçiriyor ferdi zeyrek elektrik çarpmasından hayatını kaybediyor o kadar kötü oc varken hep iyi... Devamını Gör