Beyin Kanaması Sonucu Ölümden Dönen Canan Dağdeviren Taburcu Oldu

Dağdeviren'in başarıları bununla da kalmadı. ABD’nin en prestijli dergilerinden Forbes’un “30 Yaş Altı Bilim İnsanı” listesine ve MIT (Massachusetts Institute of Technology) yayını Technology Review’ın her yıl açıkladığı ’35 yaş altı Mucitler Listesi’ne de adını yazdırmayı başarmıştı.

Başarıyla gururlandıran Canan Dağdeviren geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirip ölümden döndü.

9 Haziran'da geçirdiği beyin kanamasının ardından 12 gün yoğun bakım ünitesinde kaldığını anlatan Dağdeviren, “964 adet ilaç kullandım. Damar yoluyla aldığım ilaçları saymıyorum bile. Hâlâ hastanedeyim, daha iyiyim. Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara” demişti.