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Milyonlarca Araç Sahibi İçin Geri Sayım Başladı: “Yaptırmayanlar 28 Bin TL’ye Varan Cezalarla Karşılaşacak”

Milyonlarca Araç Sahibi İçin Geri Sayım Başladı: “Yaptırmayanlar 28 Bin TL’ye Varan Cezalarla Karşılaşacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Akaryakıt
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.06.2025 - 18:23

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde (UTTS) son tarihe sayılı günler kaldı. Otomobil yazarı Emre Özpeynirci, “30 Haziran’a kadar TTB montajını yaptırmayan vergi mükellefleri, akaryakıt giderlerini beyan edemeyecek ve 28 bin TL’ye varan ağır cezalarla karşılaşacak” dedi.

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Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen UTTS için başvuruların sona ermesine az kaldı.

Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen UTTS için başvuruların sona ermesine az kaldı.

UTTS, akaryakıt alımı sırasında taşıt plaka bilgilerinin otomatik olarak Ödeme Kaydedici Cihaz’a (ÖKC) iletilmesini sağlıyor.

Taşıtlara takılan TTB, Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) tarafından okunarak plaka bilgisini manuel girişe gerek kalmadan ÖKC’ye aktarıyor. Yakıt alımı sonrası düzenlenen ÖKC fişi, UTTS kapsamında olduğunu gösteren bilgileri içeriyor. Akaryakıt istasyonlarının ise en az bir adaya 1 Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve 2 TTO takması zorunlu.

UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.

UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.

UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Otomobil yazarı Emre Özpeynirci de “30 Haziran’a kadar TTB montajını yaptırmayan vergi mükellefleri, akaryakıt giderlerini beyan edemeyecek ve 28 bin TL’ye varan ağır cezalarla karşılaşacak” dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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