Milyonlarca Araç Sahibi İçin Geri Sayım Başladı: “Yaptırmayanlar 28 Bin TL’ye Varan Cezalarla Karşılaşacak”
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde (UTTS) son tarihe sayılı günler kaldı. Otomobil yazarı Emre Özpeynirci, “30 Haziran’a kadar TTB montajını yaptırmayan vergi mükellefleri, akaryakıt giderlerini beyan edemeyecek ve 28 bin TL’ye varan ağır cezalarla karşılaşacak” dedi.
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Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen UTTS için başvuruların sona ermesine az kaldı.
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UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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