Milyonlarca Araç Sahibi İçin Geri Sayım Başladı: “Yaptırmayanlar 28 Bin TL’ye Varan Cezalarla Karşılaşacak”

UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Otomobil yazarı Emre Özpeynirci de “30 Haziran’a kadar TTB montajını yaptırmayan vergi mükellefleri, akaryakıt giderlerini beyan edemeyecek ve 28 bin TL’ye varan ağır cezalarla karşılaşacak” dedi.