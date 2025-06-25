New York Tarihinde Bir İlk: Belediye Başkan Adayı Ön Seçimini Müslüman Sosyalist Zohran Mamdani Kazandı
ABD'nin New York kentindeki Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde aday olan New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, oyların yüzde 43,5'ini alarak seçimi kazandı. Mamdani, seçilmesi halinde şehrin ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.
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ABD'nin New York kentinde hareketli anlar yaşanıyor. Seçmenler, Demokrat Parti belediye başkan aday adayları arasından 4 Kasım'da yapılacak yarışa girecek ismi belirlemek için sandık başına gitti.
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Uganda'nın başkenti Kampala'da Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1991'de doğan ve 7 yaşında ailesiyle New York'a taşındıktan sonra 2018'de ABD vatandaşı olan Mamdani, belediye başkanlığı ön seçimlerinde beklenmedik bir galibiyet elde etti.
Koyu liberal New York'ta ön seçim, Kasım ayındaki seçimlerin sonucunu belirleyecek bir yarış olarak görülüyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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