New York Tarihinde Bir İlk: Belediye Başkan Adayı Ön Seçimini Müslüman Sosyalist Zohran Mamdani Kazandı

11 kişilik aday adayları arasında, eski New York Valisi Andrew Cuomo, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani ve New York Şehir Denetçisi Brad Lander öne çıktı.

Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı için düzenlenen ön seçimlerinde Mamdani, en önemli rakibi Cuomo'yu da geçip, oyların yüzde 43,5'ini alarak birinci oldu.

Cumhuriyetçi Parti, belediye başkanlığı için tek aday çıkardığından ön seçimlere gitmedi. Önceki seçimde de Cumhuriyetçi Partiden aday olan, sokak güvenliği için 'Koruyucu Melekler' adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa, 4 Kasım’da Cumhuriyetçi aday olarak New York Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Filistin destekçisi ve sosyalist kimliğiyle öne çıkan Mamdani, kampanya sürecinde toplu taşımanın ücretsiz hale getirilmesi, kira artışlarının dondurulması ve yüksek gelirlilere daha fazla vergi getirilmesi gibi politikalarıyla gündemden düşmüyor.