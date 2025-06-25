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New York Tarihinde Bir İlk: Belediye Başkan Adayı Ön Seçimini Müslüman Sosyalist Zohran Mamdani Kazandı

New York Tarihinde Bir İlk: Belediye Başkan Adayı Ön Seçimini Müslüman Sosyalist Zohran Mamdani Kazandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.06.2025 - 17:36

ABD'nin New York kentindeki Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde aday olan New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, oyların yüzde 43,5'ini alarak seçimi kazandı. Mamdani, seçilmesi halinde şehrin ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

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ABD'nin New York kentinde hareketli anlar yaşanıyor. Seçmenler, Demokrat Parti belediye başkan aday adayları arasından 4 Kasım'da yapılacak yarışa girecek ismi belirlemek için sandık başına gitti.

ABD'nin New York kentinde hareketli anlar yaşanıyor. Seçmenler, Demokrat Parti belediye başkan aday adayları arasından 4 Kasım'da yapılacak yarışa girecek ismi belirlemek için sandık başına gitti.

11 kişilik aday adayları arasında, eski New York Valisi Andrew Cuomo, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani ve New York Şehir Denetçisi Brad Lander öne çıktı.

Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı için düzenlenen ön seçimlerinde Mamdani, en önemli rakibi Cuomo'yu da geçip, oyların yüzde 43,5'ini alarak birinci oldu. 

Cumhuriyetçi Parti, belediye başkanlığı için tek aday çıkardığından ön seçimlere gitmedi. Önceki seçimde de Cumhuriyetçi Partiden aday olan, sokak güvenliği için 'Koruyucu Melekler' adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa, 4 Kasım’da Cumhuriyetçi aday olarak New York Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Filistin destekçisi ve sosyalist kimliğiyle öne çıkan Mamdani, kampanya sürecinde toplu taşımanın ücretsiz hale getirilmesi, kira artışlarının dondurulması ve yüksek gelirlilere daha fazla vergi getirilmesi gibi politikalarıyla gündemden düşmüyor.

Uganda'nın başkenti Kampala'da Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1991'de doğan ve 7 yaşında ailesiyle New York'a taşındıktan sonra 2018'de ABD vatandaşı olan Mamdani, belediye başkanlığı ön seçimlerinde beklenmedik bir galibiyet elde etti.

Uganda'nın başkenti Kampala'da Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1991'de doğan ve 7 yaşında ailesiyle New York'a taşındıktan sonra 2018'de ABD vatandaşı olan Mamdani, belediye başkanlığı ön seçimlerinde beklenmedik bir galibiyet elde etti.

Zohran Mamdani seçildiği takdirde, New York'un ilk Müslüman ve Hint kökenli Amerikalı belediye başkanı olacak.

33 yaşındaki demokrat sosyalist Zohran Mamdani destekçilerine yaptığı konuşmada şunları söyledi: 'Bu gece tarih yazdık. New York Belediye Başkanlığı için Demokrat adayınız ben olacağım.'

Mamdani, üniversite eğitimi sırasında 'Filistin'de Adaleti Destekleyen Öğrenciler' adlı topluluğu kurdu.

Mamdani'nin annesi Mira Nair film yönetmeni, babası Mahmud Mamdani ise Columbia Üniversitesi’nde antropoloji profesörü olarak görev yapıyor. Hint asıllı Müslüman Mamdani bu yıl Suriyeli sanatçı Rama Duwaji ile evlendi.

Koyu liberal New York'ta ön seçim, Kasım ayındaki seçimlerin sonucunu belirleyecek bir yarış olarak görülüyor.

Koyu liberal New York'ta ön seçim, Kasım ayındaki seçimlerin sonucunu belirleyecek bir yarış olarak görülüyor.

Mamdani, 2024’te katıldığı bir televizyon programında, Netanyahu’nun New York’a gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin soruya, “Belediye Başkanı olsaydım, New York şehri Netanyahu’yu tutuklardı. Bu, uluslararası hukukla tutarlı değerlere sahip bir şehir. Artık davranışlarımızın da bu değerlere uygun olması gerekiyor.' ifadeleriyle yanıt vermişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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