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Sokak Röportajlarıyla Tanınan Arif Kocabıyık Bir Kez Daha Tahliye Edildi

Sokak Röportajlarıyla Tanınan Arif Kocabıyık Bir Kez Daha Tahliye Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.06.2025 - 19:36

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla daha önce iki kez tutuklanan ve son olarak 26 Mayıs’ta tahliye edildikten iki gün sonra yeniden tutuklanan İlave TV’nin kurucusu Arif Kocabıyık, tahliye edildi.

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İlave TV'nin kurucusu ve yaptığı röportajlar ile sık sık gündeme gelen muhabiri Arif Kocabıyık, 7 Mayıs'ta 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' tutuklandı.

İlave TV'nin kurucusu ve yaptığı röportajlar ile sık sık gündeme gelen muhabiri Arif Kocabıyık, 7 Mayıs'ta 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' tutuklandı.

Kocabıyık, 14 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınıp 15 Mayıs'ta tutuklandı. Kocabıyık, 26 Mayıs'ta serbest bırakıldı. Ancak Kocabıyık'ın tahliyesi kısa sürdü ve karara Cumhuriyet Savcılığı'nın itiraz etmesi sonucu Kocabıyık yeniden tutuklanmıştı.

Arif Kocabıyık son tutuklanmasıyla beraber bir ay içerisinde tam 3 kere tutuklanmış oldu.

Arif Kocabıyık son tutuklanmasıyla beraber bir ay içerisinde tam 3 kere tutuklanmış oldu.

Kocabıyık, bugün bir kez daha tahliye edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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