Nevşin Mengü'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Herkesi Aptal, Kendisini Akıllı Sanıyor"
Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin önemli 3 ismi ile yaptığı görüşmede, mahkemeden çıkacak mutlak butlan kararına uyacağını söylemesi gündem olmuştu.
Gazeteci Nevşin Mengü de YouTube üzerinden yaptığı yayında Kemal Kılıçdaroğlu için, “Kemal Bey herkesi aptal, bir tek kendisini akıllı sanıyor” ifadelerini kullandı.
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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP için mutlak butlan ilan edilmesi ihtimali için “Partiyi kayyuma mı bırakayım” demişti.
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“Herkesi aptal zannediyor”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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