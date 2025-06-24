Nevşin Mengü'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Herkesi Aptal, Kendisini Akıllı Sanıyor"

Nevşin Mengü, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kayyum” açıklamasını YouTube kanalında yorumladı.

Mengü, “Kemal Bey’in en büyük sıkıntısı şu. Kendini akıllı, herkesi aptal zannediyor. Hem seçmenini aptal zannediyor, hem partilileri aptal zannediyor bir de bence partilileri küçümsüyor” dedi.