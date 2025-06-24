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Nevşin Mengü'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Herkesi Aptal, Kendisini Akıllı Sanıyor"

Nevşin Mengü'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Herkesi Aptal, Kendisini Akıllı Sanıyor"

Kemal Kılıçdaroğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2025 - 18:33

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin önemli 3 ismi ile yaptığı görüşmede, mahkemeden çıkacak mutlak butlan kararına uyacağını söylemesi gündem olmuştu.

Gazeteci Nevşin Mengü de YouTube üzerinden yaptığı yayında Kemal Kılıçdaroğlu için, “Kemal Bey herkesi aptal, bir tek kendisini akıllı sanıyor” ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP için mutlak butlan ilan edilmesi ihtimali için “Partiyi kayyuma mı bırakayım” demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP için mutlak butlan ilan edilmesi ihtimali için “Partiyi kayyuma mı bırakayım” demişti.

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“Herkesi aptal zannediyor”

“Herkesi aptal zannediyor”

Nevşin Mengü, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kayyum” açıklamasını YouTube kanalında yorumladı. 

Mengü, “Kemal Bey’in en büyük sıkıntısı şu. Kendini akıllı, herkesi aptal zannediyor. Hem seçmenini aptal zannediyor, hem partilileri aptal zannediyor bir de bence partilileri küçümsüyor” dedi.

Nevşin Mengü’nün açıklamaları👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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