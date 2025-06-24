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Mall Of İstanbul AVM'de Yangın Paniği: İtfaiyenin Yangına Müdahalesi Sürüyor

Mall Of İstanbul AVM'de Yangın Paniği: İtfaiyenin Yangına Müdahalesi Sürüyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.06.2025 - 16:16

İstanbul'un Başakşehir ilçesineki Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezi'nin otopark bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Mall Of İstanbul AVM'de yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Mall Of İstanbul AVM'de yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir’de bulunan Mall Of İstanbul AVM'nin mal kabul bölümünde yangın çıktı. 

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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