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Bir Dava Daha: Cezaevinde Olan Ekrem İmamoğlu'na Cumhuriyet Savcılarına Hakaretten Dava Açıldı

Bir Dava Daha: Cezaevinde Olan Ekrem İmamoğlu'na Cumhuriyet Savcılarına Hakaretten Dava Açıldı

Ekrem İmamoğlu
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.06.2025 - 15:49

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.

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Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na açılan davalara bir yenisi daha eklendi.

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na açılan davalara bir yenisi daha eklendi.

İmamoğlu'na Cumhuriyet Savcılarına hakaretten dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2 cumhuriyet savcısı 'müşteki' olarak yer aldı.

İddianamede, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği anımsatıldı. Hakimlikteki sorgusunda İmamoğlu'nun, tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan iki cumhuriyet savcısına yönelik hakaret içerikli beyanları nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İmamoğlu'nun hakimlik ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu beyanlarının savunma hakkı sınırlarını aştığı, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğu iddia edildi.

İddianamede, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İmamoğlu'nun ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındığı belirtildi.

İddianamede, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İmamoğlu'nun ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındığı belirtildi.

Suçlamayı kabul etmeyen İmamoğlu'nun, şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, kamu adına eleştiri getirdiğini savunduğu aktarıldı.

İddianamede, İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesi, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan 'belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma' hükmünün uygulanması istendi.

İstanbul asliye ceza mahkemesince iddianame kabul edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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