CHP, Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Talep Ediyor: “Asgari Ücret 30 bin 205 TL Olsun”
Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam çağrısını yineledi. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gerektiğini belirten Özgür Özel “Bugün 22.000 lira olan asgari ücreti 30.205 liraya çıkarırsak öyle asgari ücretli bayram yapmaz ama bir nefes alır.” dedi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem İnce’nin de partiye yeniden katıldığı grup toplantısında vatandaşın geçin sorunları hakkında da konuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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