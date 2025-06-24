CHP, Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Talep Ediyor: “Asgari Ücret 30 bin 205 TL Olsun”

Özgür Özel açıklamasında asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini belirtirken yapılması gereken asgari ücret tutarını da açıkladı. Özel, geçen yıl 17 bin 2 lira olan asgari ücrete ara zam yapılmadığını, bu yıl da ara zam yapılmayan TÜİK verilerine göre dahi asgari ücretin 28 bin 267 liraya denk geldiğini ifade etti.

'Gerçek enflasyon' ve büyüme oranları eklendiğinde ise asgari ücretin olması gereken seviyeyi şöyle Özel şöyle hesapladı:

“Bugün 22.000 lira olan asgari ücreti 30.205 liraya çıkarırsak öyle asgari ücretli bayram yapmaz ama bir nefes alır. Bir nefes alır.”

Bu artışın küçük işletmelere getireceği yükü azaltmak için bir teşvik paketi hazırladıklarını belirten Özel, “1 ila 10 kişi arasında çalışanlar… çay ocakları, eczaneler, terzi dükkanları, lokantalar... 6250 lira işverene teşvik ödeyeceğiz. Kaç işçi çalıştırıyor olursa olsun tekstil ve hazır giyim sektöründeki tüm şirketlere çalışan başına aynı küçük esnaf gibi 6250 lira ödeyeceğiz” dedi.