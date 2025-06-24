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CHP, Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Talep Ediyor: “Asgari Ücret 30 bin 205 TL Olsun”

CHP, Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Talep Ediyor: “Asgari Ücret 30 bin 205 TL Olsun”

Zam Özgür Özel Asgari Ücret
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2025 - 15:24

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam çağrısını yineledi. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gerektiğini belirten Özgür Özel “Bugün 22.000 lira olan asgari ücreti 30.205 liraya çıkarırsak öyle asgari ücretli bayram yapmaz ama bir nefes alır.” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem İnce’nin de partiye yeniden katıldığı grup toplantısında vatandaşın geçin sorunları hakkında da konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem İnce’nin de partiye yeniden katıldığı grup toplantısında vatandaşın geçin sorunları hakkında da konuştu.

Özgür Özel açıklamasında asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini belirtirken yapılması gereken asgari ücret tutarını da açıkladı. Özel, geçen yıl 17 bin 2 lira olan asgari ücrete ara zam yapılmadığını, bu yıl da ara zam yapılmayan TÜİK verilerine göre dahi asgari ücretin 28 bin 267 liraya denk geldiğini ifade etti.

'Gerçek enflasyon' ve büyüme oranları eklendiğinde ise asgari ücretin olması gereken seviyeyi şöyle Özel şöyle hesapladı:

“Bugün 22.000 lira olan asgari ücreti 30.205 liraya çıkarırsak öyle asgari ücretli bayram yapmaz ama bir nefes alır. Bir nefes alır.”

Bu artışın küçük işletmelere getireceği yükü azaltmak için bir teşvik paketi hazırladıklarını belirten Özel, “1 ila 10 kişi arasında çalışanlar… çay ocakları, eczaneler, terzi dükkanları, lokantalar... 6250 lira işverene teşvik ödeyeceğiz. Kaç işçi çalıştırıyor olursa olsun tekstil ve hazır giyim sektöründeki tüm şirketlere çalışan başına aynı küçük esnaf gibi 6250 lira ödeyeceğiz” dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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