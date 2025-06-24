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2021'de CHP'den Ayrılmıştı! Muharrem İnce CHP'ye Geri Döndü: "Buraya Kibir ve Pişmanlıkla Gelmedim"

2021'de CHP'den Ayrılmıştı! Muharrem İnce CHP'ye Geri Döndü: "Buraya Kibir ve Pişmanlıkla Gelmedim"

CHP
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.06.2025 - 14:13

Uzun yıllar CHP'de görev yapan hatta 2018'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı da olan Muharrem İnce, Şubat 2021'de CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kurmuştu. CHP'ye geri dönen Muharrem İnce'ye rozet takmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam, onun rozeti zaten alnına takılı' dedi.

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CHP'den büyük tartışmalarla ayrılan Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası 'baba ocağı' dediği partiye dönme kararı aldı.

CHP'den büyük tartışmalarla ayrılan Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası 'baba ocağı' dediği partiye dönme kararı aldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, resmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. İnce, CHP grup toplantısının yapılacağı salona CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Burası baba evidir. Bu evin kapıları vatanına, milletine, Gazi Mustafa Kemal'e saygı duyan herkese açıktır. Türkiye'nin bütün demokratlarını baba evine davet ederiz. 31 Mart seçimlerinde kapılarını ardına kadar açtığımız baba evinin çağrımıza kulak verenlerle 47 yıl sonra da Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Bu gurur hepimizin. Baba evine doğmuş büyümüş Cumhurbaşkanı adaylığına kadar pek çok görev almış CHP'liyi ziyaret ettim. Kendisine baba evine davet ettim. Şimdi normalde Muharrem İnce'ye rozet takmam lazım. Ama dedim ki ben Muharrem İnce'ye rozet takamam, çünkü onun rozeti alnına takılı doğduğundan beri'' dedi.

Özgür Özel'in ardından konuşan Muharrem İnce, şunları söyledi:

Özgür Özel'in ardından konuşan Muharrem İnce, şunları söyledi:

'Ben bugün buraya bir kibirle gelmedim. Ben bugün buraya bir pişmanlıkla da gelmedim. Ben buraya kişisel bir hesapla da gelmedim. Ben bugün buraya genel başkanımız Özgür Özel'in içten bir davetiyle geldim.

Ayrılıklar bazen kırgınlıktan olur, bazen umudu başka yollarla aramakta olur. Benim bugün buraya gelişim bir dönüş değildir, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir.

Laiklik dedik, Atatürk ilkeleri dedik, hukukun üstünlüğü dedik. Hep aynı şeyleri söyledik. Ayrı düştüğümüz günlerde de bir çift mavi gözün ışığında, Atatürk'ün ışığından hiç vazgeçmedik. Eğilmeyen başınız olmak için buradayım.

Bükülmeyen bileğiniz olmak için buradayım. Ve diyorum ki; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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