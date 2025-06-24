2021'de CHP'den Ayrılmıştı! Muharrem İnce CHP'ye Geri Döndü: "Buraya Kibir ve Pişmanlıkla Gelmedim"
Uzun yıllar CHP'de görev yapan hatta 2018'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı da olan Muharrem İnce, Şubat 2021'de CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kurmuştu. CHP'ye geri dönen Muharrem İnce'ye rozet takmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam, onun rozeti zaten alnına takılı' dedi.
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CHP'den büyük tartışmalarla ayrılan Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası 'baba ocağı' dediği partiye dönme kararı aldı.
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Özgür Özel'in ardından konuşan Muharrem İnce, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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