2021'de CHP'den Ayrılmıştı! Muharrem İnce CHP'ye Geri Döndü: "Buraya Kibir ve Pişmanlıkla Gelmedim"

'Ben bugün buraya bir kibirle gelmedim. Ben bugün buraya bir pişmanlıkla da gelmedim. Ben buraya kişisel bir hesapla da gelmedim. Ben bugün buraya genel başkanımız Özgür Özel'in içten bir davetiyle geldim.

Ayrılıklar bazen kırgınlıktan olur, bazen umudu başka yollarla aramakta olur. Benim bugün buraya gelişim bir dönüş değildir, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir.

Laiklik dedik, Atatürk ilkeleri dedik, hukukun üstünlüğü dedik. Hep aynı şeyleri söyledik. Ayrı düştüğümüz günlerde de bir çift mavi gözün ışığında, Atatürk'ün ışığından hiç vazgeçmedik. Eğilmeyen başınız olmak için buradayım.

Bükülmeyen bileğiniz olmak için buradayım. Ve diyorum ki; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.'