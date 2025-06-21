ODTÜ'de Kriz! Öğrenciler Mezuniyete Dansöz Getirdi: İnceleme Başlatıldı
İddiaya göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mezuniyet törenine öğrenciler dansöz getirdi. Dansözün oynadığı anlar sosyal medyada yayıldı ve tepki çekti. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, 'Söz konusu olay, 28 Mayıs 2025 tarihinde, Üniversitemizin bilgisi ve izni dışında, tamamen bireysel inisiyatifle gerçekleştirilmiş bir eylemdir. Görüntülerde yer alan bazı kişilerin kampüsle herhangi bir bağı olmayan bireyler olduğu ve kampüs alanına dışarıdan giriş yaptıkları, güvenlik kameraları kayıtları ve ilgili birimlerin incelemeleriyle net olarak tespit edilmiştir' denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ODTÜ’de 30 Mayıs tarihinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilerin içeriye soktukları dansöz ile İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi B binası önünde dans ettiği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayın, ODTÜ'nün resmi mezuniyet töreniyle ilgisinin bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Üniversitemizin 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın