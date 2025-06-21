ODTÜ'de Kriz! Öğrenciler Mezuniyete Dansöz Getirdi: İnceleme Başlatıldı

İddiaya göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mezuniyet törenine öğrenciler dansöz getirdi. Dansözün oynadığı anlar sosyal medyada yayıldı ve tepki çekti. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, 'Söz konusu olay, 28 Mayıs 2025 tarihinde, Üniversitemizin bilgisi ve izni dışında, tamamen bireysel inisiyatifle gerçekleştirilmiş bir eylemdir. Görüntülerde yer alan bazı kişilerin kampüsle herhangi bir bağı olmayan bireyler olduğu ve kampüs alanına dışarıdan giriş yaptıkları, güvenlik kameraları kayıtları ve ilgili birimlerin incelemeleriyle net olarak tespit edilmiştir' denildi.