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ODTÜ'de Kriz! Öğrenciler Mezuniyete Dansöz Getirdi: İnceleme Başlatıldı

ODTÜ'de Kriz! Öğrenciler Mezuniyete Dansöz Getirdi: İnceleme Başlatıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.06.2025 - 17:12

İddiaya göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mezuniyet törenine öğrenciler dansöz getirdi. Dansözün oynadığı anlar sosyal medyada yayıldı ve tepki çekti. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, 'Söz konusu olay, 28 Mayıs 2025 tarihinde, Üniversitemizin bilgisi ve izni dışında, tamamen bireysel inisiyatifle gerçekleştirilmiş bir eylemdir. Görüntülerde yer alan bazı kişilerin kampüsle herhangi bir bağı olmayan bireyler olduğu ve kampüs alanına dışarıdan giriş yaptıkları, güvenlik kameraları kayıtları ve ilgili birimlerin incelemeleriyle net olarak tespit edilmiştir' denildi.

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ODTÜ’de 30 Mayıs tarihinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilerin içeriye soktukları dansöz ile İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi B binası önünde dans ettiği iddia edildi.

ODTÜ’de 30 Mayıs tarihinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilerin içeriye soktukları dansöz ile İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi B binası önünde dans ettiği iddia edildi.

Dansözün oynadığı anlar sosyal medyada tepkiye neden oldu. Görüntüde dansözle dans eden ODTÜ’lü mezunlar dikkat çekti.

Rektörlük, konuyla ilgili yayınlanan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Olayın, ODTÜ'nün resmi mezuniyet töreniyle ilgisinin bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Üniversitemizin 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Olayın, ODTÜ'nün resmi mezuniyet töreniyle ilgisinin bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Üniversitemizin 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Okuldan yapılan açıklamada, 'Söz konusu olay, 28 Mayıs 2025 tarihinde, Üniversitemizin bilgisi ve izni dışında, tamamen bireysel inisiyatifle gerçekleştirilmiş bir eylemdir. Görüntülerde yer alan bazı kişilerin kampüsle herhangi bir bağı olmayan bireyler olduğu ve kampüs alanına dışarıdan giriş yaptıkları, güvenlik kameraları kayıtları ve ilgili birimlerin incelemeleriyle net olarak tespit edilmiştir. ODTÜ'nün kurumsal kimliğini gölgelemeyi amaçlayan bu tür kasıtlı çarpıtmaları ve karalama kampanyalarını esefle karşılıyoruz. Üniversitemiz, evrensel değerlere dayalı bilimsel yaklaşımı ve toplumsal sorumluluğu temel alan duruşuyla anılmayı hak etmektedir' denildi.

Ayrıca Rektörlük, olayla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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