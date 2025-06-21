İşte En Çok İstenen İş Pozisyonu: Şirketlerin Yüzde 90’ı Üretken Yapay Zeka Uzmanı Arıyor

Marketing Türkiye'den İrem Alimoğlu'nun haberine göre, 2025 itibarıyla her 10 kuruluştan 9’u üretken yapay zeka uzmanı işe almayı planlıyor.

Kuruluşların yüzde 25’i, yeni pozisyonların en az yarısının bu becerileri gerektireceğini belirtiyor.

Kuruluşların yüzde 40’ı hazır üretken yapay zeka modellerini doğrudan konuşlandırmayı planlıyor.

Yüzde 58’i bu modelleri özelleştirerek kendi uygulamalarını inşa etmeyi hedefliyor.

Yüzde 55’i ince ayarlanmış modeller üzerine özel çözümler kurmayı planlıyor.

Konuya ilişkin konuşan AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk ise “Üretken yapay zeka, rutin görevleri otomatikleştirmenin ötesinde, yaratıcılığı artırıyor ve karar alma süreçlerini daha verimli hale getirerek iş yapış biçimlerini dönüştürüyor. Yapay zeka tekrarlayan işleri üstlendikçe, çalışanlar stratejik ve inovatif projelere daha fazla zaman ayırabiliyor. Potansiyeli fark eden şirketler, üretken yapay zekayı benimseme konusuna daha fazla bütçe ayırırken, bu alanda uzman yöneticiler atayarak ve değişim yönetimi stratejileri uygulayarak yapay zeka alanındaki liderliklerini de güçlendiriyorlar. Kuruluşlar, üretken yapay zeka araçlarını denemeye devam ettikçe, konuyla ilgili becerilere sahip yeteneklere ve dış uzmanlığa olan talep de daha belirgin hale geliyor. Kuruluşların üretken yapay zeka dalgasından yararlanmak için öncelik vermeleri gereken üç temel alanı ise şu şekilde sıralayabiliriz: bir değişim yönetimi stratejisi uygulamak, eğitime yönelik engelleri aşmak, uygulamaya geçişi hızlandırmak için stratejik ortaklarla çalışmak” dedi.