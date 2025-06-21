İşte En Çok İstenen İş Pozisyonu: Şirketlerin Yüzde 90’ı Üretken Yapay Zeka Uzmanı Arıyor
Şirketler tarafından en çok aranan uzman belli oldu. Şirketlerin yüzde 90’ı üretken yapay zeka uzmanı arıyor. Bugün kuruluşların yüzde 56’sı üretken yapay zekaya yönelik eğitim programlarını hayata geçirdi. Marketing Türkiye'den İrem Alimoğlu'na konuşan AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk, “Potansiyeli fark eden şirketler, üretken yapay zekayı benimseme konusuna daha fazla bütçe ayırırken, bu alanda uzman yöneticiler atayarak ve değişim yönetimi stratejileri uygulayarak yapay zeka alanındaki liderliklerini de güçlendiriyorlar” dedi.
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İşte herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi. En çok istenen iş pozisyonu belli oldu.
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Bugün kuruluşların yüzde 56’sı üretken yapay zekaya yönelik eğitim programlarını hayata geçirmiş durumda. Yüzde 19’u ise bu adımı 2025 yılı sonuna kadar atmayı planlıyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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