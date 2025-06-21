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İşte En Çok İstenen İş Pozisyonu: Şirketlerin Yüzde 90’ı Üretken Yapay Zeka Uzmanı Arıyor

İşte En Çok İstenen İş Pozisyonu: Şirketlerin Yüzde 90’ı Üretken Yapay Zeka Uzmanı Arıyor

Yapay Zeka
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.06.2025 - 16:44

Şirketler tarafından en çok aranan uzman belli oldu. Şirketlerin yüzde 90’ı üretken yapay zeka uzmanı arıyor. Bugün kuruluşların yüzde 56’sı üretken yapay zekaya yönelik eğitim programlarını hayata geçirdi. Marketing Türkiye'den İrem Alimoğlu'na konuşan AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk, “Potansiyeli fark eden şirketler, üretken yapay zekayı benimseme konusuna daha fazla bütçe ayırırken, bu alanda uzman yöneticiler atayarak ve değişim yönetimi stratejileri uygulayarak yapay zeka alanındaki liderliklerini de güçlendiriyorlar” dedi.

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İşte herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi. En çok istenen iş pozisyonu belli oldu.

İşte herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi. En çok istenen iş pozisyonu belli oldu.

Amazon Web Services (AWS) ve Access Partnership iş birliğiyle “Üretken Yapay Zeka Adaptasyon Endeksi” araştırması gerçekleştirildi. 9 ülkeden 3 bin 739’dan fazla BT karar vericisinin katılımıyla hazırlanan çalışmada öne çıkan bulgularından ilki, Chief AI Officer (Yapay zeka yöneticisi) pozisyonunun yükselişi. 

Araştırmaya göre kuruluşların yüzde 60’ı bir Chief AI Officer atamış durumda. Yüzde 26’sı ise 2026 yılına kadar bu pozisyonu hayata geçirmeyi planlıyor.

Bugün kuruluşların yüzde 56’sı üretken yapay zekaya yönelik eğitim programlarını hayata geçirmiş durumda. Yüzde 19’u ise bu adımı 2025 yılı sonuna kadar atmayı planlıyor.

Bugün kuruluşların yüzde 56’sı üretken yapay zekaya yönelik eğitim programlarını hayata geçirmiş durumda. Yüzde 19’u ise bu adımı 2025 yılı sonuna kadar atmayı planlıyor.

Marketing Türkiye'den İrem Alimoğlu'nun haberine göre, 2025 itibarıyla her 10 kuruluştan 9’u üretken yapay zeka uzmanı işe almayı planlıyor. 

Kuruluşların yüzde 25’i, yeni pozisyonların en az yarısının bu becerileri gerektireceğini belirtiyor. 

Kuruluşların yüzde 40’ı hazır üretken yapay zeka modellerini doğrudan konuşlandırmayı planlıyor.

Yüzde 58’i bu modelleri özelleştirerek kendi uygulamalarını inşa etmeyi hedefliyor.

Yüzde 55’i ince ayarlanmış modeller üzerine özel çözümler kurmayı planlıyor.

Konuya ilişkin konuşan AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk ise “Üretken yapay zeka, rutin görevleri otomatikleştirmenin ötesinde, yaratıcılığı artırıyor ve karar alma süreçlerini daha verimli hale getirerek iş yapış biçimlerini dönüştürüyor. Yapay zeka tekrarlayan işleri üstlendikçe, çalışanlar stratejik ve inovatif projelere daha fazla zaman ayırabiliyor. Potansiyeli fark eden şirketler, üretken yapay zekayı benimseme konusuna daha fazla bütçe ayırırken, bu alanda uzman yöneticiler atayarak ve değişim yönetimi stratejileri uygulayarak yapay zeka alanındaki liderliklerini de güçlendiriyorlar. Kuruluşlar, üretken yapay zeka araçlarını denemeye devam ettikçe, konuyla ilgili becerilere sahip yeteneklere ve dış uzmanlığa olan talep de daha belirgin hale geliyor. Kuruluşların üretken yapay zeka dalgasından yararlanmak için öncelik vermeleri gereken üç temel alanı ise şu şekilde sıralayabiliriz: bir değişim yönetimi stratejisi uygulamak, eğitime yönelik engelleri aşmak, uygulamaya geçişi hızlandırmak için stratejik ortaklarla çalışmak” dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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