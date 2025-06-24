İsmail Saymaz Yazdı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Geri Dönüş Açıklaması: “Partiyi Kayyuma mı Bırakayım”
CHP’nin Kurultay davasına sayılı günler kaldı. 30 Haziran’da yapılacak duruşma öncesinde CHP’li isimler Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yapılan ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu’ndan butlan ve kayyuma karşı partiye destek açıklaması yapması istendi. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu teklife, 'Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özgür Özel ile oturur, konuşuruz' cevabını verdi.
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Gazeteci İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu ile üç CHP isim arasında yapılan görüşmenin detaylarını yazdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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