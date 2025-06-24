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İsmail Saymaz Yazdı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Geri Dönüş Açıklaması: “Partiyi Kayyuma mı Bırakayım”

İsmail Saymaz Yazdı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Geri Dönüş Açıklaması: “Partiyi Kayyuma mı Bırakayım”

Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2025 - 09:20 Son Güncelleme: 24.06.2025 - 09:21

CHP’nin Kurultay davasına sayılı günler kaldı. 30 Haziran’da yapılacak duruşma öncesinde CHP’li isimler Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yapılan ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu’ndan butlan ve kayyuma karşı partiye destek açıklaması yapması istendi. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu teklife, 'Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özgür Özel ile oturur, konuşuruz' cevabını verdi.

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Gazeteci İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu ile üç CHP isim arasında yapılan görüşmenin detaylarını yazdı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu ile üç CHP isim arasında yapılan görüşmenin detaylarını yazdı.

İşte İsmail Saymaz’ın Halk TV’deki yazısından bir bölüm: 

Kemal Kılıçdaroğlu, dün ofisinde üç kritik üç misafiri ağırladı.

Kimler miydi onlar?

Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç.

CHP’nin üç ağır topu yakın zamanda iddianamesi yazılan 4-5 Kasım 2023’teki kurultayda Kılıçdaroğlu’na destek vermişlerdi.

Seçer, halen Kılıçdaroğlu’na yakın…

İmamoğlu’nun “Üzerimize oynanıyor. Kılıçdaroğlu ile görüşün, kurultayla ilgili bir açıklama yapsın” diye haber göndermesi üzerine üç isim arabuluculuk için harekete geçti. Özel’in bilgisi dahilinde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiler.

Görüşmede eski liderlerine şunları söylediler:

“İktidarın amacı CHP’yi dağıtıp parçalamak. Bir mutlak butlan kararı sıkıntı yaratır. Birbirimize gireriz, prestijimiz sarsılır. Böyle bir karar istemiyoruz. Önceki kurultayda karşı taraflarda olmuş olabiliriz. Bu demek değil ki, birbirimizden intikam alalım. Bir çözüm bulalım. Gelin sizi Özel ile biraraya getirelim, karşılıklı görüşün. Özel, görüşme için bizden haber bekliyor. Kamuoyunda şöyle bir beklenti var: Çıkın, ‘Mutlak butlan uygun olmaz, kabul etmem. Böyle bir şeyi partimize ve delegelerimize yakıştırmam’ deyin.”

Kılıçdaroğlu, böyle bir açıklama yapmayı ve Özel ile görüşmeyi kabul etmedi.

Kılıçdaroğlu’nun heyete şu yanıtı verdiği iddia ediliyor:

“Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz.”

Üç CHP’li ise Kılıçdaroğlu’na “Mutlak butlanı ve bu kararınızı doğru bulmuyor, uygun görmüyoruz” diye yanıt vererek, kendisinden farklı düşündüklerini söylediler.

Yavaş, Seçer ve Özkoç, görüşme bitiminde CHP Genel Merkezi’ne geçerek, Özel ile görüştü. Özel, “Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum” dedi.

Heyet bugün Silivri F Tipi Cezaevi’nde İmamoğlu ile görüşecek ve görüşmeyi ona aktaracak.”

İSMAİL SAYMAZ'IN HALK TV'DEKİ YAZISININ TAMAMI

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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