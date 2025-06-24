LGS Soruları Sınav Bitmeden WhatsApp’ta Paylaşıldı İddiası Ortalığı Karıştırdı
15 Haziran’da yapılan LGS sınavında, bazı WhatsApp gruplarında sınav soruları ve cevap anahtarlarının sınav bitmeden önce paylaşıldığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sınav güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” denildi.
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Geçtiğimiz günlerde milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
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Milli Eğitim Bakanlığı, LGS’de soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı iddialarına ''Herhangi bir olumsuzluk yok” dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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