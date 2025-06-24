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LGS Soruları Sınav Bitmeden WhatsApp’ta Paylaşıldı İddiası Ortalığı Karıştırdı

LGS Soruları Sınav Bitmeden WhatsApp’ta Paylaşıldı İddiası Ortalığı Karıştırdı

MEB LGS
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.06.2025 - 18:17

15 Haziran’da yapılan LGS sınavında, bazı WhatsApp gruplarında sınav soruları ve cevap anahtarlarının sınav bitmeden önce paylaşıldığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sınav güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” denildi.

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Geçtiğimiz günlerde milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

15 Haziran’da yapılan LGS sınavı sırasında, bazı WhatsApp gruplarında sınav soruları ve cevap anahtarlarının sınav bitmeden önce paylaşıldığı öne sürüldü.

Bu iddialar sonrası ortalık karıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS’de soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı iddialarına ''Herhangi bir olumsuzluk yok” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS’de soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı iddialarına ''Herhangi bir olumsuzluk yok” dedi.

MEB’ten yapılan açıklama şu şekilde:

'15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sözel alanına ait soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı ve bu durumun sınav güvenliğini zedelediği' yönünde asılsız iddialar yer almaktadır.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, iki oturum hâlinde uygulanmaktadır. Sözel alan oturumu saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sonlanmaktadır. Bu oturum tamamlandıktan sonra, salon yoklama listeleri ve cevap kâğıtları geri açılamayan zarfa yerleştirilmekte ve özel seri numaralı kilitlerle sınav kutularına konulmaktadır.

Sözel oturumun bitişiyle birlikte ikinci oturum olan sayısal alan sınavı, saat 11.30'da başlayıp 12.50'de görevlilerce tüm güvenlik önlemleri aynı şekilde eksiksiz uygulanarak sona ermektedir. Soru kitapçıkları ise isteyen öğrencilerin/velilerin alması için okullarda bırakılmaktadır.

Dolayısıyla haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikârdır.

15 Haziran 2025 tarihinde okullarımızda titizlikle gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavın güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Toplumu yalan, yanlış ve tezviratlarla manipüle eden ve öğrencilerimizin ailelerini endişeye sevk eden bu tür haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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