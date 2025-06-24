Harvard Üniversitesi'nin Hazırladığı Rapor: İsrail, Filistin’de 377 Bin Kişiyi "Kaybetti"
Harvard Üniversitesi’den İsrailli profesör Yaakov Garb’ın kaleme aldığı rapor, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamın korkunç boyutlarını ortaya çıkardı. 2023’ün Ekim ayında Gazze saldırılarına başlayan İsrail, 377 bin Filistinliyi “kaybetti.” Akıbeti bilinmeyen 377 bin kişinin yarısının ise çocuk olduğu ortaya çıktı.
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Şimdilerde İran ile çatışan İsrail, 2023’ün Ekim ayından beri Gazze’deki milyonlarca insana da adeta soykırım yapıyor.
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Rapor, Gazze’deki sert nüfus düşüşü ile ortaya çıkarıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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