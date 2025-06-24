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Harvard Üniversitesi'nin Hazırladığı Rapor: İsrail, Filistin’de 377 Bin Kişiyi "Kaybetti"

Harvard Üniversitesi'nin Hazırladığı Rapor: İsrail, Filistin’de 377 Bin Kişiyi "Kaybetti"

Gazze
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2025 - 17:38

Harvard Üniversitesi’den İsrailli profesör Yaakov Garb’ın kaleme aldığı rapor, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamın korkunç boyutlarını ortaya çıkardı. 2023’ün Ekim ayında Gazze saldırılarına başlayan İsrail, 377 bin Filistinliyi “kaybetti.” Akıbeti bilinmeyen 377 bin kişinin yarısının ise çocuk olduğu ortaya çıktı.

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Şimdilerde İran ile çatışan İsrail, 2023’ün Ekim ayından beri Gazze’deki milyonlarca insana da adeta soykırım yapıyor.

Şimdilerde İran ile çatışan İsrail, 2023’ün Ekim ayından beri Gazze’deki milyonlarca insana da adeta soykırım yapıyor.

Harvard Üniversitesi tarafından yayınlanan raporda, 2023’ün Ekim ayından bu yana 377 bin Filistinli’nin akıbetinin bilinmediği yer aldı. 

Bu rakamın en az yarısı, yani 188 bin 500’nün ise çocuk olduğu açıklandı.

Rapor, Gazze’deki sert nüfus düşüşü ile ortaya çıkarıldı.

Rapor, Gazze’deki sert nüfus düşüşü ile ortaya çıkarıldı.

Diken’in aktardığına göre, İsrailli profesör Yaakov Garb’ın kaleme aldığı rapor, Gazze nüfusundaki sert düşüşü vurgulamak için veriye dayalı analiz ve mekansal haritalama yöntemleri ile ortaya çıkarıldı.

377 bin Filistinli, Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 17’sine denk düşüyor. Bu insanların bir bölümü yerinden edilmiş veya kaçırılmışken, çoğunun İsrail güçlerince öldürüldüğü düşünülüyor.

Resmi rakamlara göre Gazze’de İsrail’in saldırılarıyla 61 bin kişinin öldüğü açıklanmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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