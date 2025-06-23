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İsrail Saldırılarına Devam Ediyor: ABD’den Sonra İsrail de İran'daki Fordo Nükleer Tesisini Hedef Aldı

İsrail Saldırılarına Devam Ediyor: ABD’den Sonra İsrail de İran'daki Fordo Nükleer Tesisini Hedef Aldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2025 - 12:24 Son Güncelleme: 23.06.2025 - 12:53

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyururken, Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Öte yandan İran'ın Kum kentinden bir yetkili, İsrail'in Fordo Nükleer Tesisini hedef aldığını bildirdi. Bilgiyi İran'ın Tesnim haber ajansı aktardı. Bölge yetkilileri şu an itibarıyla bölgedeki yerleşim yerlerinde tehlike bulunmadığını söyledi.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran'a yeni hava saldırıları başlatıldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran'a yeni hava saldırıları başlatıldığı belirtildi.

Saldırılarda, İran'a ait 'askeri noktaların hedef alındığı' savunuldu.

Öte yandan aktardığına göre, İsrail saldırısında Tahran'ın kuzeyindeki bazı bölgeler hedef alındı. Saldırılar nedeniyle patlama seslerinin duyulduğu Tahran'ın kuzeyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldi. Hedef alınan yerler arasında İran Kızılay binası yakınındaki bir bölge de yer alıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da yine İran Kızılay binası yakınındaki bir bölgeye saldırı düzenlemişti.

İran'ın Kum kentinden bir yetkili, İsrail'in Fordo Nükleer Tesisini hedef aldığını bildirdi.

İran'ın Kum kentinden bir yetkili, İsrail'in Fordo Nükleer Tesisini hedef aldığını bildirdi.

Bilgiyi İran'ın Tesnim haber ajansı aktardı. Bölge yetkilileri şu an itibarıyla bölgedeki yerleşim yerlerinde tehlike bulunmadığını söyledi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Tahran'daki Evin Hapishanesi'ni de bombaladığını duyurdu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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