İsrail Saldırılarına Devam Ediyor: ABD’den Sonra İsrail de İran'daki Fordo Nükleer Tesisini Hedef Aldı
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyururken, Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Öte yandan İran'ın Kum kentinden bir yetkili, İsrail'in Fordo Nükleer Tesisini hedef aldığını bildirdi. Bilgiyi İran'ın Tesnim haber ajansı aktardı. Bölge yetkilileri şu an itibarıyla bölgedeki yerleşim yerlerinde tehlike bulunmadığını söyledi.
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran'a yeni hava saldırıları başlatıldığı belirtildi.
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İran'ın Kum kentinden bir yetkili, İsrail'in Fordo Nükleer Tesisini hedef aldığını bildirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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