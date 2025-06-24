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İsrail İran Savaşında Ateşkes İhlal mi Edildi? İsrail, İran’ın Füze Saldırısı Başlattığını Duyurdu

İsrail İran Savaşında Ateşkes İhlal mi Edildi? İsrail, İran’ın Füze Saldırısı Başlattığını Duyurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2025 - 10:52 Son Güncelleme: 24.06.2025 - 11:26

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra, İran’ın İsrail’e füze saldırısı başlattığını öne sürdü.

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Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yeni füze atışlarının tespit edildiği ileri sürüldü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yeni füze atışlarının tespit edildiği ileri sürüldü.

'İran'dan ateşlendiği öne sürülen füzeler nedeniyle' sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından, Hafya başta olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenler devreye girdi.

Donald Trump sosyal medya hesabından duyurmuştu!

Donald Trump sosyal medya hesabından duyurmuştu!

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından tek taraflı, 'İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını' duyurmuş, sabah saatlerinde ateşkesin başladığını ifade etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in Trump'ın açıkladığı İran ile ateşkesi kabul ettiği duyurulmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı, Telegram sayfasından gelişmeyi 'Ateşkesin Başlangıcı' başlığıyla duyurdu. Duyuruda, 'İran’ın son füzelerinin isabet etmesi, siyonistlerden çok sayıda ölü ve yaralı olmasının ardından, ateşkesin başlangıç zamanı Tahran saatiyle 07.30 diye belirlendi.' ifadeleri kullanıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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