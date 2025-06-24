Donald Trump’dan Sonra İran da “Ateşkes Başladı” Dedi: Şimdi de İsrail Sessiz!

Buna karşın, İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İran'dan düzenlenen son füze saldırısı üzerine kuzey bölgelerinde alarmlar çaldı. İran'ın son füze salvo saldırısında kuzeyde herhangi bir yaralı, can kaybı olmadığı aktarılırken İsrail ordusu bu bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceğini duyurdu.

Trump'ın gece saatlerine tek taraflı olarak açıkladığı İsrail ve İran arasındaki ateşkese ilişkin Tel Aviv henüz sessizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında 'tam ve eksiksiz ateşkes' sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini belirtmişti.