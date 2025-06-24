Donald Trump’dan Sonra İran da “Ateşkes Başladı” Dedi: Şimdi de İsrail Sessiz!
İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle 07:30'da başladığını belirtirken İsrail ordusu İran'dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu ve ateşkes hakkında sessizliğini korudu.
İran'ın son saldırısı sonrasında yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump 'Ateşkes yürürlüğe girdi. Lütfen ihlal etmeyin' dedi.
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İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu.
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Ateşkesin başladığının duyurulmasının ardından İran'ın bir kez daha İsrail'e füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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İsrail tekrar toparlanana kadardır o
bu ne simdi oyun oynar gibi... fuzelerin mi bitti annecim. Uretip hemen geliyorum hahaha
Hazır formunu bulmuşken hücuma devam etse ABD ninde fiyasko olduğu ortaya çıkardı, bundan sonra da kimse ABD yi arkasına alıp savaşa girmezdi,