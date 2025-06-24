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Donald Trump’dan Sonra İran da “Ateşkes Başladı” Dedi: Şimdi de İsrail Sessiz!

Donald Trump’dan Sonra İran da “Ateşkes Başladı” Dedi: Şimdi de İsrail Sessiz!

Donald Trump
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2025 - 08:21 Son Güncelleme: 24.06.2025 - 09:01

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle 07:30'da başladığını belirtirken İsrail ordusu İran'dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu ve ateşkes hakkında sessizliğini korudu.

İran'ın son saldırısı sonrasında yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump 'Ateşkes yürürlüğe girdi. Lütfen ihlal etmeyin' dedi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu.

Fars Haber Ajansı, Telegram sayfasından gelişmeyi 'Ateşkesin Başlangıcı' başlığıyla duyurdu.

Duyuruda, 'İran’ın son füzelerinin isabet etmesi, siyonistlerden çok sayıda ölü ve yaralı olmasının ardından, ateşkesin başlangıç zamanı Tahran saatiyle 07.30 diye belirlendi.' ifadeleri kullanıldı.

Ateşkesin başladığının duyurulmasının ardından İran'ın bir kez daha İsrail'e füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Ateşkesin başladığının duyurulmasının ardından İran'ın bir kez daha İsrail'e füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Buna karşın, İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İran'dan düzenlenen son füze saldırısı üzerine kuzey bölgelerinde alarmlar çaldı. İran'ın son füze salvo saldırısında kuzeyde herhangi bir yaralı, can kaybı olmadığı aktarılırken İsrail ordusu bu bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceğini duyurdu.

Trump'ın gece saatlerine tek taraflı olarak açıkladığı İsrail ve İran arasındaki ateşkese ilişkin Tel Aviv henüz sessizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında 'tam ve eksiksiz ateşkes' sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.

Trump, Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Başkan Trump, 'Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin.' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların 'tamamen yok edildiğini' belirtmişti.

Trump, İsrail ile İran arasında 'tam ve eksiksiz ateşkes' sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini açıklamıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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morbusmentis

İsrail tekrar toparlanana kadardır o

Buğra Mendoza

bu ne simdi oyun oynar gibi... fuzelerin mi bitti annecim. Uretip hemen geliyorum hahaha

Levent Derya

Hazır formunu bulmuşken hücuma devam etse ABD ninde fiyasko olduğu ortaya çıkardı, bundan sonra da kimse ABD yi arkasına alıp savaşa girmezdi,