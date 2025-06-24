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Trump "İran ve İsrail Arasında Ateşkes Yapıldı" Dedi, İran Yalanladı ve İsrail'e Yeni Saldırı Başlattı

Trump "İran ve İsrail Arasında Ateşkes Yapıldı" Dedi, İran Yalanladı ve İsrail'e Yeni Saldırı Başlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2025 - 07:50 Son Güncelleme: 24.06.2025 - 08:03

ABD Başkanı Donald Trump 'İsrail ve İran neredeyse aynı anda bana gelip, barış dediler' diyerek, iki ülke arasında 12 gün boyunca süren karşılıklı hava saldırılarının sonlandıracaklarını bir kez daha ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin henüz İsrail'le ateşkese dair bir anlaşma yapmadığını bildirdi.

Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra da İran basını, Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtirken İsrail ordusu İran'dan yeni füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

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ABD Başkanı, Truth sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve İran'ın neredeyse eş zamanlı olarak barışın sağlanması için kendisine ulaştığını belirterek, gerçek kazananların dünya ve Orta Doğu olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, Truth sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve İran'ın neredeyse eş zamanlı olarak barışın sağlanması için kendisine ulaştığını belirterek, gerçek kazananların dünya ve Orta Doğu olduğunu belirtti.

Sosyal medya paylaşımında 'Her iki ülke de geleceklerinde muazzam bir sevgi, barış ve refah görecek.' değerlendirmesinde bulunan Trump, 'Kazanacakları çok şey var, ancak doğruluk ve hakikat yolundan saparlarsa kaybedecekleri de çok fazla.' ifadesini kullandı.

İsrail ve İran için geleceğin 'sınırsız ve büyük vaatlerle' dolu olduğunu kaydeden Trump, mesajını İsrail ve İran için 'Tanrı ikinizi de korusun' şeklinde bitirdi.

İran’dan yalanlama: Ateşkes söz konusu değil”

İran’dan yalanlama: Ateşkes söz konusu değil”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin henüz İsrail'le ateşkese dair bir anlaşma yapmadığını bildirdi.

Erakçi, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı. İranlı Bakan, 'Şu an itibarıyla herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşma söz konusu değil. Ancak, İsrail rejimi İran halkına yönelik yasa dışı saldırganlığını en geç sabah 04.00'e kadar durdurursa, bu saatten sonra yanıtımızı sürdürme niyetimiz yoktur. İran’ın defalarca açıkça belirttiği gibi, savaşı başlatan İran değil, İsrail olmuştur.' ifadelerini kullandı. Erakçi, İran'ın askeri operasyonlarını durdurmasına ilişkin nihai kararın daha sonra verileceğini belirtti.

İran’dan yeni saldırı geldi!

İran’dan yeni saldırı geldi!

İsrail ordusu, İran'dan sabah saatlerindeki balistik füze dalgasının beşincisinin başladığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e doğru yeni füzeler ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi. İsrail'in kuzeyinde çeşitli bölgelerde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İsrail basını, daha önceki 4 dalgada 10'dan fazla füze ateşlendiğini ve bunlardan birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) kentinde bir binaya isabet ettiğini kaydetmişti. İsrail acil yardım servisi 3 kişinin öldüğünü belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes devreye girmeden kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği bildirildi.

İsrail basını, İran'dan ilk salvoda 2, ikincisinde 4 olmak üzere 6 füzenin fırlatıldığını aktardı. Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzenin isabet ettiği binada ilk belirlemelere göre 1 kişinin ağır, 5 kişinin hafif yaralandığını, detayların sonra aktarılacağını bildirdi. İsrail ordusu, İran'dan 3'üncü dalga füzelerin ülkeye doğru ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını duyurdu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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