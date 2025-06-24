Trump "İran ve İsrail Arasında Ateşkes Yapıldı" Dedi, İran Yalanladı ve İsrail'e Yeni Saldırı Başlattı

ABD Başkanı Donald Trump 'İsrail ve İran neredeyse aynı anda bana gelip, barış dediler' diyerek, iki ülke arasında 12 gün boyunca süren karşılıklı hava saldırılarının sonlandıracaklarını bir kez daha ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin henüz İsrail'le ateşkese dair bir anlaşma yapmadığını bildirdi.

Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra da İran basını, Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtirken İsrail ordusu İran'dan yeni füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.