Doğan Grubu Türkiye'nin En Büyük Orijinal Yedek Parça Üreticisi Ditaş'ı Elden Çıkarma Kararı Aldı

Dünya'da yer alan habere göre; Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, “Doğan Holding olarak odaklı ve sadeleşmiş bir portföy oluşturma hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda sac ayaklarımız olarak gördüğümüz ana sektörlerimizde derinleşmemizi ve büyümemizi sürdürürken farklı yatırım anlayışı ve odağını bu alana yapan yatırımcılarla büyüyeceğine inandığımız alanlardan çekiliyoruz. Bu kapsamda 1990 yılından itibaren Grubumuzda bulunan Ditaş’a Türkiye’nin önemli yatırım gruplarından olan BDY Group’un ilgisi sonrası Ditaş’taki hisselerimizin tamamını devretmek üzere anlaşmaya vardık” dedi.

''Ditaş, 50 yılı aşkın uzun ve başarılı hikayesi olan bu topraklardan doğmuş kuvvetli bir marka. Türkiye'de ticari araç imalatçılarının rot talebinin yüzde 80'ini, binek araçlarının da yüzde 15'ini karşılıyor'' diyen Çağlar Göğüş, sözlerine şöyle devam etti:

''Entegre üretim tesisi ve Ar-Ge’deki güçlü çalışmaları sayesinde değişen müşteri ve pazar beklentilerine hızlı cevap verebiliyor. Saha şartlarını simüle eden gelişmiş test merkezi, modern ve yeni makine parkı, esnek üretim prosesleriyle yerli ve yabancı sanayiciler için önemli bir çözüm ortağı konumunda. Bu haliyle hem Niğde hem de Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan Ditaş’ın BDY Group’un odaklı yatırım anlayışıyla sektöründeki yerini daha da kuvvetlendireceğine inanıyoruz. Bu anlaşmanın otomotiv sektörüne ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.''