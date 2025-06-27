Doğan Grubu Türkiye'nin En Büyük Orijinal Yedek Parça Üreticisi Ditaş'ı Elden Çıkarma Kararı Aldı
Doğan Holding, 34 yıllık Ditaş hisselerini elden çıkarmaya karar verdi. Dünya'da yer alan habere göre, Doğan Holding, Türkiye'nin en büyük orijinal yedek parça üretimi yapan şirketlerinden biri olan halka açık Ditaş Doğan A.Ş.’deki yüzde 68,24'lik paylarının tamamını BDY Group İnşaat A.Ş’ye devretme kararı aldı. Devir, Rekabet Kurulu onayı sonrası tamamlanacak.
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1972 yılında kurulan ve Türkiye otomotiv sanayisinin en köklü tedarikçilerinden biri olan Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş., 1990 yılından bu yana bünyesinde yer aldığı Doğan Holding’den ayrılıyor.
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Doğan Grubu’nun Ditaş’taki hisselerini devredeceğini duyurmasının ardından şirketin borsadaki hisselerinde ciddi düşüş yaşandı. Güne 27,660 liradan başlayan Ditaş, şu sıralar yüzde 10'luk düşüşle 23,040 liradan işlem görüyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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