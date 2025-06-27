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Doğan Grubu Türkiye'nin En Büyük Orijinal Yedek Parça Üreticisi Ditaş'ı Elden Çıkarma Kararı Aldı

Doğan Grubu Türkiye'nin En Büyük Orijinal Yedek Parça Üreticisi Ditaş'ı Elden Çıkarma Kararı Aldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.06.2025 - 14:53

Doğan Holding, 34 yıllık Ditaş hisselerini elden çıkarmaya karar verdi. Dünya'da yer alan habere göre, Doğan Holding, Türkiye'nin en büyük orijinal yedek parça üretimi yapan şirketlerinden biri olan halka açık Ditaş Doğan A.Ş.’deki yüzde 68,24'lik paylarının tamamını BDY Group İnşaat A.Ş’ye devretme kararı aldı. Devir, Rekabet Kurulu onayı sonrası tamamlanacak.

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1972 yılında kurulan ve Türkiye otomotiv sanayisinin en köklü tedarikçilerinden biri olan Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş., 1990 yılından bu yana bünyesinde yer aldığı Doğan Holding’den ayrılıyor.

1972 yılında kurulan ve Türkiye otomotiv sanayisinin en köklü tedarikçilerinden biri olan Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş., 1990 yılından bu yana bünyesinde yer aldığı Doğan Holding’den ayrılıyor.

Dünya otomotiv pazarlarına da ürün tedariği sağlayan Ditaş, son olarak otomotiv sanayi için sac parça, sac kalıpları, sıcak ve soğuk dövme parçalar ile boru üretiminde de faaliyetlerini artırdı.

Doğan Holding, Ditaş'taki yüzde 68,24'lük paylarının tamamını devretme kararı aldı. Rekabet Kurulu'nun onayı sonrası paylar BDY Group İnşaat A.Ş.'ye geçecek.

Doğan Grubu’nun Ditaş’taki hisselerini devredeceğini duyurmasının ardından şirketin borsadaki hisselerinde ciddi düşüş yaşandı. Güne 27,660 liradan başlayan Ditaş, şu sıralar yüzde 10'luk düşüşle 23,040 liradan işlem görüyor.

Doğan Grubu’nun Ditaş’taki hisselerini devredeceğini duyurmasının ardından şirketin borsadaki hisselerinde ciddi düşüş yaşandı. Güne 27,660 liradan başlayan Ditaş, şu sıralar yüzde 10'luk düşüşle 23,040 liradan işlem görüyor.

Dünya'da yer alan habere göre; Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, “Doğan Holding olarak odaklı ve sadeleşmiş bir portföy oluşturma hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda sac ayaklarımız olarak gördüğümüz ana sektörlerimizde derinleşmemizi ve büyümemizi sürdürürken farklı yatırım anlayışı ve odağını bu alana yapan yatırımcılarla büyüyeceğine inandığımız alanlardan çekiliyoruz. Bu kapsamda 1990 yılından itibaren Grubumuzda bulunan Ditaş’a Türkiye’nin önemli yatırım gruplarından olan BDY Group’un ilgisi sonrası Ditaş’taki hisselerimizin tamamını devretmek üzere anlaşmaya vardık” dedi.

''Ditaş, 50 yılı aşkın uzun ve başarılı hikayesi olan bu topraklardan doğmuş kuvvetli bir marka. Türkiye'de ticari araç imalatçılarının rot talebinin yüzde 80'ini, binek araçlarının da yüzde 15'ini karşılıyor'' diyen Çağlar Göğüş, sözlerine şöyle devam etti: 

''Entegre üretim tesisi ve Ar-Ge’deki güçlü çalışmaları sayesinde değişen müşteri ve pazar beklentilerine hızlı cevap verebiliyor. Saha şartlarını simüle eden gelişmiş test merkezi, modern ve yeni makine parkı, esnek üretim prosesleriyle yerli ve yabancı sanayiciler için önemli bir çözüm ortağı konumunda. Bu haliyle hem Niğde hem de Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan Ditaş’ın BDY Group’un odaklı yatırım anlayışıyla sektöründeki yerini daha da kuvvetlendireceğine inanıyoruz. Bu anlaşmanın otomotiv sektörüne ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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