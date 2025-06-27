İslam Memiş'ten Kritik Altın Yorumu: "Yıl Sonuna Kadar Eze Eze Gidecek"

İslam Memiş, bu farkın nedeni olarak ise dolar/TL kurundaki yükselişin gram altını desteklemesini gösterdi.

2026’ya yaklaşırken ons altın tarafında düşüş beklentisinin devam ettiğine işaret eden İslam Memiş sözlerine şöyle devam etti: 'Trump Çin harici ülkelerle anlaşmaya varacak. Ticaret savaşları son bulacak ve dolayısıyla bütün uluslararası aracı şirketler ons altın tarafında aşağı yönlü revizeler yapacak. Bunun adına ‘revize’ diyecekler, Ben 'geri vites' diyeceğim. Ve geri viteslerine başladılar. Artık yavaş yavaş 2026 yılına ilişkin, 2025 yılının son çeyreğine ilişkin aşağı yönlü revize yapmaya başladılar. Artık 2.500 dolar seviyeleri telaffuz edilmeye başlandı.

Yılın ikinci yarısında ons altın tarafında düşüş öngörüm devam ettiği için herhangi bir revize yapmadım. Altın deyince sadece gram altına odaklanıyorlar. Siz o 'hanici'lerin gazına gelmeyin. Ons altın tarafında 2.800 dolar seviyesi ile alakalı bir güncelleme yapmadım. Düşüş öngörüm devam ettiği için ons tarafında beklemeye devam ediyorum. O yüzden ons altın bugün bile benim paramla pahalı. Nisan ayında bütün yol arkadaşlarım çıkış yaptı. Gümüşe geçti, diğer enstrümanlara geçti. Muhteşem hamle yaptılar. Yine bugün bu seviyelerden ben ons altın satın alır mıyım sorusunun cevabı benim için hayır’dır. Peki ne bekliyorum? İlk önce yılın son çeyreğinde 3.000 dolar seviyesi, daha sonra aşağı yönlü hareketler devam edecektir. Ama düşüş yönlü ons altın tarafında öngörüm değişmiyor.'