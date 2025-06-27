İslam Memiş'ten Kritik Altın Yorumu: "Yıl Sonuna Kadar Eze Eze Gidecek"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “heyecan yapmayın” diyerek altın yatırımcılarını uyardı. YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Memiş, 'Yılın son alım fırsatıdır gram altın TL fiyatında' diyerek dikkatleri üzerine çekti.
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İran ve İsrail'in arasında başlayan saldırı sonrası altın fiyatları gerilemeye başladı.
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İslam Memiş, 4.200 TL'nin altına sarkmaların yılın son alım fırsatları olabileceğine dikkat çekti. Memiş, altının ons fiyatındaki düşüş beklentisinin gram altına sınırlı yansımasının beklendiğini de sözlerine ekledi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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