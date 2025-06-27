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İslam Memiş'ten Kritik Altın Yorumu: "Yıl Sonuna Kadar Eze Eze Gidecek"

İslam Memiş'ten Kritik Altın Yorumu: "Yıl Sonuna Kadar Eze Eze Gidecek"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.06.2025 - 13:58

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş,  “heyecan yapmayın” diyerek altın yatırımcılarını uyardı. YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Memiş, 'Yılın son alım fırsatıdır gram altın TL fiyatında' diyerek dikkatleri üzerine çekti.

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İran ve İsrail'in arasında başlayan saldırı sonrası altın fiyatları gerilemeye başladı.

İran ve İsrail'in arasında başlayan saldırı sonrası altın fiyatları gerilemeye başladı.

Gram altın şu sıralar 4 bin 219 lira seviyesindeyken ons altın 3 bin 284 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatları gerilemeye devam ederken, İslam Memiş'ten kritik altın yorumu geldi. YouTube kanalında konuşan Memiş, 'Heyecan yapmayın' diyerek ikinci yarı tahminlerde bulundu.

İslam Memiş, 4.200 TL'nin altına sarkmaların yılın son alım fırsatları olabileceğine dikkat çekti. Memiş, altının ons fiyatındaki düşüş beklentisinin gram altına sınırlı yansımasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

İslam Memiş, 4.200 TL'nin altına sarkmaların yılın son alım fırsatları olabileceğine dikkat çekti. Memiş, altının ons fiyatındaki düşüş beklentisinin gram altına sınırlı yansımasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

İslam Memiş, bu farkın nedeni olarak ise dolar/TL kurundaki yükselişin gram altını desteklemesini gösterdi.

2026’ya yaklaşırken ons altın tarafında düşüş beklentisinin devam ettiğine işaret eden İslam Memiş sözlerine şöyle devam etti: 'Trump Çin harici ülkelerle anlaşmaya varacak. Ticaret savaşları son bulacak ve dolayısıyla bütün uluslararası aracı şirketler ons altın tarafında aşağı yönlü revizeler yapacak. Bunun adına ‘revize’ diyecekler, Ben 'geri vites' diyeceğim. Ve geri viteslerine başladılar. Artık yavaş yavaş 2026 yılına ilişkin, 2025 yılının son çeyreğine ilişkin aşağı yönlü revize yapmaya başladılar. Artık 2.500 dolar seviyeleri telaffuz edilmeye başlandı.

Yılın ikinci yarısında ons altın tarafında düşüş öngörüm devam ettiği için herhangi bir revize yapmadım. Altın deyince sadece gram altına odaklanıyorlar. Siz o 'hanici'lerin gazına gelmeyin. Ons altın tarafında 2.800 dolar seviyesi ile alakalı bir güncelleme yapmadım. Düşüş öngörüm devam ettiği için ons tarafında beklemeye devam ediyorum. O yüzden ons altın bugün bile benim paramla pahalı. Nisan ayında bütün yol arkadaşlarım çıkış yaptı. Gümüşe geçti, diğer enstrümanlara geçti. Muhteşem hamle yaptılar. Yine bugün bu seviyelerden ben ons altın satın alır mıyım sorusunun cevabı benim için hayır’dır. Peki ne bekliyorum? İlk önce yılın son çeyreğinde 3.000 dolar seviyesi, daha sonra aşağı yönlü hareketler devam edecektir. Ama düşüş yönlü ons altın tarafında öngörüm değişmiyor.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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