"Siyaseti Bırakırım" Dediği İddia Edilmişti: Mansur Yavaş'tan Beklenen Açıklama Geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kabul ederse partinin bölüneceği endişesinden siyaseti bırakacağı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından açıklamalarda bulunan Yavaş, 'Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir' dedi.
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Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Mansur Yavaş’ın eski Genel Başkanı'nın sözleri sonrası rest çektiği ve ''siyaseti bırakırım'' dediği iddia edildi.
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Yavaş açıklamasının devamında şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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