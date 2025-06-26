Kulis Bilgisi Sızdı: “Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu İçin ‘Beni Burada Betona Gömmek İstiyor’ Dedi”
Çok konuşulacak bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Onlar TV yayınında konuşan gazeteci Timur Soykan, “Ekrem İmamoğlu, aynen şunu söylüyor Kılıçdaroğlu için “Beni burada betona gömmek istiyor” diyor. Gerçekten çok sert bir söz” dedi.
Soykan ayrıca, Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kabul ederse partinin bölüneceği endişesinden siyaseti bırakacağını söylediğini iddia etti.
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CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci olağan kurultayının iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan dava 30 Haziran'da görülecek.
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Gazeteci Timur Soykan'ın paylaştığı kulis bilgisi şöyle:
Öte yandan Soykan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kabul ederse partinin bölüneceği endişesinden siyaseti bırakacağını söylediğini de öne sürdü.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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