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Kulis Bilgisi Sızdı: “Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu İçin ‘Beni Burada Betona Gömmek İstiyor’ Dedi”

Kulis Bilgisi Sızdı: “Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu İçin ‘Beni Burada Betona Gömmek İstiyor’ Dedi”

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.06.2025 - 23:14

Çok konuşulacak bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Onlar TV yayınında konuşan gazeteci Timur Soykan, “Ekrem İmamoğlu, aynen şunu söylüyor Kılıçdaroğlu için “Beni burada betona gömmek istiyor” diyor. Gerçekten çok sert bir söz” dedi.

Soykan ayrıca, Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kabul ederse partinin bölüneceği endişesinden siyaseti bırakacağını söylediğini iddia etti.

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CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci olağan kurultayının iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan dava 30 Haziran'da görülecek.

CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci olağan kurultayının iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan dava 30 Haziran'da görülecek.

Herkesin merakla beklediği duruşmanın öncesinde yeni bir tartışmanın ateşi fitillendi. Gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu’nun YouTube’da birlikte hazırladığı ‘Onlar TV‘ adlı YouTube kanalındaki programda Timur Soykan, cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği sözleri tek tek paylaştı.

Gazeteci Timur Soykan'ın paylaştığı kulis bilgisi şöyle:

Gazeteci Timur Soykan'ın paylaştığı kulis bilgisi şöyle:

Ekrem İmamoğlu çok sert bir söz söylüyor. Aslında seninle (Şule Aydın’a) birlikte özel haberimiz bu, kaynakları birlikte araştırdık. Ekrem İmamoğlu, aynen şunu söylüyor Kılıçdaroğlu için 'Beni burada betona gömmek istiyor' diyor. Gerçekten çok sert bir söz. Türkiye siyaset tarihine geçebilecek bir söz. Ve aslında Kılıçdaroğlu’nun şu anki CHP’nin yeniden genel başkanlık koltuğuna oturma hayalinin bir sonucunu da ifade ediyor.

30 Haziran’da duruşma var. Kurultay Davası var. Kurultay Davası’nda mutlak butlan kararı çıkması bekleniyor. Bu ne demek, partiye kurultayda şaibe var diyerek partiyi Kemal Kılıçdaroğlu’na vermek demek. Bunun öncesinde İmamoğlu kendisini ziyarete gelen hem (CHP Genel Başkanı) Özgür Özel’e hem Kılıçdaroğlu’na şunu söylüyor: İki genel başkanımız birlikte bir yol haritası belirlesinler, birlikte bu süreç yürüsün.

Yani bu ne demek, bu iktidarın, Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği çerçevede bu süreç gitmesin demek. Bu aslında CHP’ye karşı, en son yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi olmuş, büyükşehirlerin neredeyse hepsini kazanmış CHP’ye karşı bir operasyon ve birlikte hareket etsinler diyor. Bunun üzerine Özgür Özel’e diyorlar ki, siz arayın isterseniz, bir görüşme talep edin ve Kılıçdaroğlu’yla birlikte bir yol haritası belirleyin. Şimdi burada şunun altını çizmek önemli: Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Ben kabul etmezsem kayyum atanır.' İmamoğlu da Özel de şunu söylüyor, bu olsun istemiyorsa birlikte hareket edelim… Bu süreci birlikte yürütelim. İmamoğlu’nun talebi üzerine bu görüşme için yoklamalar başlıyor. Ve bir heyet oluşturuluyor CHP’de.

24 Haziran saat 15:00’te bu heyet Kılıçdaroğlu’yla karşı karşıya gelmiş. Heyette Engin Özkoç kurultay davasının CHP’yi çok kritik bir noktaya getirdiğini anlatıp 'Özel’le buluşup bu süreci birlikte yürütün' demiş. O bunları söyledikten sonra Kılıçdaroğlu da çok net bir şekilde 'Ben bu mutlak butlanı kabul edeceğim' diyor…”

Öte yandan Soykan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kabul ederse partinin bölüneceği endişesinden siyaseti bırakacağını söylediğini de öne sürdü.

Öte yandan Soykan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kabul ederse partinin bölüneceği endişesinden siyaseti bırakacağını söylediğini de öne sürdü.

Soykan, Mansur Yavaş, biraz önce anlattığım gibi “Genel merkeze faturaları bile ödeyemezler, atama yapamazlar, genel merkezde ben olacağım” dediği zaman Mansur Yavaş buna gerçekten çok öfkelenmiş. Yavaş çok net bir şekilde “Bu dediğiniz CHP’yi böler, sizin bu yaptığınız CHP’yi böler, siz bunu yaparsanız ben siyasetten vazgeçiyorum” demiş.”

Gazeteci Murat Ağırel ise yayında şunları söyledi: 'Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na 'CHP'nin bölünmeye değil bütünleşmeye ihtiyacı var, iktidarın istediği gibi parti bölünürse ben siyaseti bırakırım' dedi.'

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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